Почти 2,4 тыс семей в Приморье получили 1 млн руб на погашение ипотеки
2025-10-28T10:15:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Почти 2,4 тысячи семей с тремя и более детьми в Приморском крае с 2023 года воспользовались региональной мерой поддержки в размере до 1 миллиона рублей на погашение ипотеки, сообщает правительство региона.
"С 2023 года этой мерой поддержки воспользовались 2377 приморских семьи, на эти цели из средств регионального бюджета направили около 2,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Приморье стало пилотным регионом, где в 2023 году ввели такую меру для семей, у которых есть действующий ипотечный кредит и рождается третий или последующий ребенок. Из федерального бюджета выделяется 450 тысяч рублей, из регионального - 550 тысяч рублей. В 2024 году такую меру распространили и на другие регионы Дальнего Востока. Написать заявление на предоставление этих средств можно до 31 октября 2027 года.
По данным властей Приморья, в регионе проживают свыше 24 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 80 тысяч детей. С начала 2025 года на поддержку таких приморцев направлено более 2 миллиардов рублей.
В Приморье для многодетных семей предусмотрен также региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего или последующих детей, а также выплата на покупку жилья. Кроме того, действует ряд мер поддержки для многодетных, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума.