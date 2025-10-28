Почти 2,4 тыс семей в Приморье получили 1 млн руб на погашение ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Почти 2,4 тысячи семей с тремя и более детьми в Приморском крае с 2023 года воспользовались региональной мерой поддержки в размере до 1 миллиона рублей на погашение ипотеки, сообщает правительство региона.

"С 2023 года этой мерой поддержки воспользовались 2377 приморских семьи, на эти цели из средств регионального бюджета направили около 2,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Приморье стало пилотным регионом, где в 2023 году ввели такую меру для семей, у которых есть действующий ипотечный кредит и рождается третий или последующий ребенок. Из федерального бюджета выделяется 450 тысяч рублей, из регионального - 550 тысяч рублей. В 2024 году такую меру распространили и на другие регионы Дальнего Востока. Написать заявление на предоставление этих средств можно до 31 октября 2027 года.

По данным властей Приморья, в регионе проживают свыше 24 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 80 тысяч детей. С начала 2025 года на поддержку таких приморцев направлено более 2 миллиардов рублей.