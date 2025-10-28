СМИ: в ЕС снова заговорили об отправке военных инструкторов на Украину

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Евросоюзе возобновились дискуссии об отправке на Украину военных инструкторов, пишет издание Euractiv со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси.
Портал отмечает, что еще в конце августа глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что после прекращения огня на Украине европейские инструкторы могли бы поехать туда обучать военнослужащих. К обсуждению этой инициативы в ЕС вернулись только сейчас.
Глава ЕК рассказала о подготовке военных для Украины
4 сентября, 18:54
При этом, подчеркивает Euractiv, ЕС не будет ничего предпринимать до тех пор, пока для этого не сложатся необходимые условия. Одно из них — прекращение боевых действий.
В 2024 году Совет ЕС продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных на два года, до 15 ноября 2026-го.
Москва не раз заявляла, что категорически не приемлет никакие сценарии размещения натовских войск на Украине. В российском МИД называли эти планы подстрекательством к продолжению боевых действий, чреватым резкой эскалацией.
Как предупреждал президент Владимир Путин, если войска НАТО появятся на Украине, они станут законными целями для российской армии.