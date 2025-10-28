https://ria.ru/20251028/ingushetija-2051330533.html
В Ингушетии экс-полицейский получил условный срок за вымогательство
В Ингушетии экс-полицейский получил условный срок за вымогательство - РИА Новости, 28.10.2025
В Ингушетии экс-полицейский получил условный срок за вымогательство
Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции за вымогательство денег у местного жителя,... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T21:04:00+03:00
2025-10-28T21:04:00+03:00
2025-10-28T21:04:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251006/sodeystvie-2046561651.html
https://ria.ru/20251003/omsk-2046179790.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии экс-полицейский получил условный срок за вымогательство
В Ингушетии экс-полицейского осудили на полтора года за вымогательство
НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции за вымогательство денег у местного жителя, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Судом установлено, что в марте оперуполномоченный Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии
потребовал от потерпевшего 100 тысяч рублей за нераспространение сведений о его интимных отношениях с местной жительницей. Мужчина, опасаясь огласки, согласился передать полицейскому 50 тысяч рублей. После этого оперуполномоченного задержали сотрудники подразделения собственной безопасности регионального МВД.
"Подсудимый признан виновным в вымогательстве… под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, и ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении.
Осужденный также на полтора года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах.
В пресс-службе уточнили, что приговор не вступил в законную силу.