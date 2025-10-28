В Ингушетии экс-полицейский получил условный срок за вымогательство

НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции за вымогательство денег у местного жителя, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Судом установлено, что в марте оперуполномоченный Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии потребовал от потерпевшего 100 тысяч рублей за нераспространение сведений о его интимных отношениях с местной жительницей. Мужчина, опасаясь огласки, согласился передать полицейскому 50 тысяч рублей. После этого оперуполномоченного задержали сотрудники подразделения собственной безопасности регионального МВД.

"Подсудимый признан виновным в вымогательстве… под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, и ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении.

Осужденный также на полтора года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах.