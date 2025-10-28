Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина оценила инфляционные ожидания россиян
28.10.2025
Набиуллина оценила инфляционные ожидания россиян
Набиуллина оценила инфляционные ожидания россиян - РИА Новости, 28.10.2025
Набиуллина оценила инфляционные ожидания россиян
Инфляционные ожидания россиян в ближайшее время могут сохраниться высокими под влиянием некоторых факторов, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян в ближайшее время могут сохраниться высокими под влиянием некоторых факторов, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и изменения НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин", - сказала она на расширенном заседании в Госдуме.
Согласно исследованию ФОМ, проведенному по ЦБ РФ, инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России
16 октября, 20:53
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФФонд "Общественное мнение"
 
 
