Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо
05:42 28.10.2025 (обновлено: 06:10 28.10.2025)
Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо
Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо - РИА Новости, 28.10.2025
Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо
Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев", сообщил Минпромторг России в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2025
МС-21
МС-21

Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо

© Фото : Telegram-канал Минпромторга РоссииИмпортозамещенный МС-21, на котором тестировали работу двигателя ПД-14, взлетел в Иркутске
Импортозамещенный МС-21, на котором тестировали работу двигателя ПД-14, взлетел в Иркутске - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Telegram-канал Минпромторга России
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев", сообщил Минпромторг России в Telegram-канале.
"Первые кадры взлета российского среднемагистрального самолета МС-21 с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). На его борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14", — говорится в публикации.
Важно быть лидерами — Путин об импортозамещении - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин назвал задачу импортозамещения
10 октября, 11:09
Уточняется, что самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля.
МС-21 — среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году.
Помимо двигателя из отечественных деталей летательный аппарат, в частности, получил:
  • комплекс бортового радиоэлектронного оборудования;
  • вспомогательную силовую установку;
  • системы кондиционирования воздуха и регулирования давления;
  • светотехнику;
  • пульты самолетных систем и так далее.
Всего в самолет внедрили более 70 российских компонентов.
В конце августа "Ростех" сообщил, что опытный импортозамещенный самолет МС-21 провел в воздухе 74 часа в рамках сертификационных испытаний, и анонсировал присоединение к программе второго борта. Благодаря этому сертификация должна пойти быстрее.
Госкорпорация ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров оказалась группа "Аэрофлот", рассчитывающая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
Многоцелевой вертолет Ансат в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Импортозамещенный вертолет "Ансат" выполнил первый полет
2 сентября, 16:33
 
МС-21
 
 
