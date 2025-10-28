Импортозамещенный МС-21, на котором тестировали работу двигателя ПД-14, взлетел в Иркутске

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев", сообщил Минпромторг России в Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев", сообщил Минпромторг России в Telegram-канале

Уточняется, что самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году.

Помимо двигателя из отечественных деталей летательный аппарат, в частности, получил:

комплекс бортового радиоэлектронного оборудования;

вспомогательную силовую установку;

системы кондиционирования воздуха и регулирования давления;

светотехнику;

пульты самолетных систем и так далее.

Всего в самолет внедрили более 70 российских компонентов.

В конце августа "Ростех" сообщил, что опытный импортозамещенный самолет МС-21 провел в воздухе 74 часа в рамках сертификационных испытаний, и анонсировал присоединение к программе второго борта. Благодаря этому сертификация должна пойти быстрее.