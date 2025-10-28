МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев", сообщил Минпромторг России в Telegram-канале.
"Первые кадры взлета российского среднемагистрального самолета МС-21 с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). На его борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14", — говорится в публикации.
Уточняется, что самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля.
МС-21 — среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году.
Помимо двигателя из отечественных деталей летательный аппарат, в частности, получил:
- комплекс бортового радиоэлектронного оборудования;
- вспомогательную силовую установку;
- системы кондиционирования воздуха и регулирования давления;
- светотехнику;
- пульты самолетных систем и так далее.
Всего в самолет внедрили более 70 российских компонентов.
В конце августа "Ростех" сообщил, что опытный импортозамещенный самолет МС-21 провел в воздухе 74 часа в рамках сертификационных испытаний, и анонсировал присоединение к программе второго борта. Благодаря этому сертификация должна пойти быстрее.
Госкорпорация ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров оказалась группа "Аэрофлот", рассчитывающая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
