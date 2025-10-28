Рейтинг@Mail.ru
На Украине пять человек пострадали при взрыве газа
18:49 28.10.2025
На Украине пять человек пострадали при взрыве газа
2025-10-28T18:49:00+03:00
2025-10-28T18:49:00+03:00
происшествия
хмельницкий (город)
украина
хмельницкий (город)
украина
происшествия, хмельницкий (город), украина
Происшествия, Хмельницкий (город), Украина
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСкорая помощь на Украине
Скорая помощь на Украине - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Скорая помощь на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Пять человек пострадали, в том числе ребенок, в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Хмельницком на Украине, сообщает во вторник украинская государственная служба по ЧС.
Украинское издание "Страна.ua" ранее во вторник сообщало, что в многоэтажном жилом доме в Хмельницком произошел взрыв газа, разрушены три этажа.
"В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке, пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок. Частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госслужбы.
По предварительной информации, под завалами может оставаться еще один человек. На месте происшествия работают все экстренные службы города, развернуты пункты помощи и оказания психологической поддержки.
