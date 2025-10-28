https://ria.ru/20251028/hmelnitskij-2051301640.html
На Украине пять человек пострадали при взрыве газа
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Пять человек пострадали, в том числе ребенок, в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Хмельницком на Украине, сообщает во вторник украинская государственная служба по ЧС.
Украинское издание "Страна.ua" ранее во вторник сообщало, что в многоэтажном жилом доме в Хмельницком
произошел взрыв газа, разрушены три этажа.
"В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке, пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок. Частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госслужбы.
По предварительной информации, под завалами может оставаться еще один человек. На месте происшествия работают все экстренные службы города, развернуты пункты помощи и оказания психологической поддержки.