В Харькове насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой - РИА Новости, 28.10.2025
17:22 28.10.2025
В Харькове насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой
В Харькове насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой
Сотрудники военкомата в Харькове насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua".
В Харькове насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой

В Харькове сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину вместе с собакой

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua".
В начале октября украинские СМИ обсуждали распространившееся в соцсетях видео, на котором сотрудники военкомата насильно "мобилизовали" кота - схватили его прямо на прогулке и увезли с собой в автомобиле. Позднее "Страна.ua" сообщила, что кота вернули хозяевам. Издание также сообщало, что сотрудники военкомата в Киеве насильно мобилизовали мужчину с его собакой.
Харькове собаку "мобилизовали" вместе с хозяином", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном издании видео порядка десяти мужчин в камуфляже силой заталкивают в микроавтобус мужчину, после чего ему же передают его питомца, закрывают дверь и уезжают.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине "мобилизовали" кота
