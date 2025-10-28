МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua".

На опубликованном издании видео порядка десяти мужчин в камуфляже силой заталкивают в микроавтобус мужчину, после чего ему же передают его питомца, закрывают дверь и уезжают.