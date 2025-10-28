Хакеры получили доступ к данным "Крымско-татарского ресурсного центра"*

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Российские хакеры из группировки KillNet получили доступ к данным признанной в России нежелательной организации "Крымско-татарский ресурсный центр"* и личной странице жены члена запрещенного "меджлиса крымско-татарского народа"** Эскендера Бариева, сообщили РИА Новости в группировке KillNet.