Хакеры получили доступ к данным "Крымско-татарского ресурсного центра"*

2025-10-28T22:05:00+03:00
2025-10-28T22:05:00+03:00
2025-10-28T22:13:00+03:00
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Российские хакеры из группировки KillNet получили доступ к данным признанной в России нежелательной организации "Крымско-татарский ресурсный центр"* и личной странице жены члена запрещенного "меджлиса крымско-татарского народа"** Эскендера Бариева, сообщили РИА Новости в группировке KillNet.
"Мы получили доступ к странице и данным жены главы управления "Крымско-татарского ресурсного центра"*, члена меджлиса** Эскендера Бариева", - сказал представитель группировки.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация