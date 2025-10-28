В Хабаровске усилили контроль за уборкой снега после снегопада

Мэрия Хабаровска сообщает, что с раннего утра рабочие приступили к очистке остановок и подходов к ним, спусков, подъемов, надземных пешеходных переходов, лестниц. На объектах работают более 30 человек, распределённых по различным участкам города. Особое внимание уделяется местам, где наблюдается интенсивное движение пешеходов и людей, пользующихся общественным транспортом.