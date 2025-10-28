В Хабаровске усилили контроль за уборкой снега после снегопада

ХАБАРОВСК, 28 окт - РИА Новости. Последствия первого снегопада устраняют в Хабаровске, в частности, усилен контроль за управляющими компаниями, сообщил мэр города Сергей Кравчук.
В Хабаровске с утра идет мокрый снег. По данным синоптиков, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс один-три градуса. На улицах образовываются автомобильные пробки из-за гололеда. Увеличилось количество аварий.
В Хабаровске три человека погибли в ДТП
26 октября, 03:52
"В связи с прошедшим снегопадом поручил усилить контроль над уборкой снега управляющими компаниями. Из них 14 УК располагают собственной спецтехникой, остальные заключили договоры с подрядными организациями, в том числе для привлечения дополнительного персонала. Очистка подходов к домам – первостепенная задача", - написал Кравчук в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что для вывоза снега определены два специализированных полигона: один находится по адресу улица Павла Морозова, 30А, а второй – в районе завода "Балтика".
Мэрия Хабаровска сообщает, что с раннего утра рабочие приступили к очистке остановок и подходов к ним, спусков, подъемов, надземных пешеходных переходов, лестниц. На объектах работают более 30 человек, распределённых по различным участкам города. Особое внимание уделяется местам, где наблюдается интенсивное движение пешеходов и людей, пользующихся общественным транспортом.
По данным ГИБДД региона, на трассе "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" на участке 478 километр для движения грузового транспорта массой более 16 тонн действуют временные ограничения. Также ограничено движение автобусов по федеральной автодороге Лидога - Ванино - "город Советская Гавань - рабочий поселок Ванино и Подьезд к Монгохто".
По данным местной авиакомпании "Хабаровские авиалинии", аэропорт Май-Гатка (Советская Гавань) оказался завален снегом, который шел на протяжении вчерашнего дня и минувшей ночи. В районе аэропорта выпало до 30 сантиметров осадков – практически вдвое больше, чем в Николаевске-на-Амуре. Сотрудники аэродромной службы с утра приступили к очистке летного поля. Протяженность взлетно-посадочной полосы в аэропорту составляет три километра, а ее ширина – 48 метров. Также предстоит расчистить рулежные дорожки и стоянки для воздушных судов. Отмечается, что из-за обильного снегопада в восточных районах Хабаровского края и ликвидации последствий циклона рейсы "Авроры" из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно отложены до среды.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), в крае с утра отмечался сильный снег в Николаевском районе, слабый снег в Хабаровском, Нанайском, Солнечном, Ульчском, Аяно-Майском районах, снег с дождем в Совгаванском, Ванинском районах.