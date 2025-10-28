Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске усилили контроль за уборкой снега после снегопада
11:12 28.10.2025 (обновлено: 11:48 28.10.2025)
В Хабаровске усилили контроль за уборкой снега после снегопада
Последствия первого снегопада устраняют в Хабаровске, в частности, усилен контроль за управляющими компаниями, сообщил мэр города Сергей Кравчук. РИА Новости, 28.10.2025
происшествия
хабаровск
советская гавань
ванино
павел морозов
гибдд мвд рф
хабаровск
советская гавань
ванино
происшествия, хабаровск, советская гавань, ванино, павел морозов, гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровск, Советская Гавань, Ванино, Павел Морозов, ГИБДД МВД РФ
Кравчук: последствия первого снегопада устраняют в Хабаровске

© РИА НовостиПоследствия снегопада в Хабаровске. 28 октября 2025
Последствия снегопада в Хабаровске. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости
Последствия снегопада в Хабаровске. 28 октября 2025
ХАБАРОВСК, 28 окт - РИА Новости. Последствия первого снегопада устраняют в Хабаровске, в частности, усилен контроль за управляющими компаниями, сообщил мэр города Сергей Кравчук.
В Хабаровске с утра идет мокрый снег. По данным синоптиков, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс один-три градуса. На улицах образовываются автомобильные пробки из-за гололеда. Увеличилось количество аварий.
"В связи с прошедшим снегопадом поручил усилить контроль над уборкой снега управляющими компаниями. Из них 14 УК располагают собственной спецтехникой, остальные заключили договоры с подрядными организациями, в том числе для привлечения дополнительного персонала. Очистка подходов к домам – первостепенная задача", - написал Кравчук в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что для вывоза снега определены два специализированных полигона: один находится по адресу улица Павла Морозова, 30А, а второй – в районе завода "Балтика".
Мэрия Хабаровска сообщает, что с раннего утра рабочие приступили к очистке остановок и подходов к ним, спусков, подъемов, надземных пешеходных переходов, лестниц. На объектах работают более 30 человек, распределённых по различным участкам города. Особое внимание уделяется местам, где наблюдается интенсивное движение пешеходов и людей, пользующихся общественным транспортом.
По данным ГИБДД региона, на трассе "село Селихино - город Николаевск-на-Амуре" на участке 478 километр для движения грузового транспорта массой более 16 тонн действуют временные ограничения. Также ограничено движение автобусов по федеральной автодороге Лидога - Ванино - "город Советская Гавань - рабочий поселок Ванино и Подьезд к Монгохто".
По данным местной авиакомпании "Хабаровские авиалинии", аэропорт Май-Гатка (Советская Гавань) оказался завален снегом, который шел на протяжении вчерашнего дня и минувшей ночи. В районе аэропорта выпало до 30 сантиметров осадков – практически вдвое больше, чем в Николаевске-на-Амуре. Сотрудники аэродромной службы с утра приступили к очистке летного поля. Протяженность взлетно-посадочной полосы в аэропорту составляет три километра, а ее ширина – 48 метров. Также предстоит расчистить рулежные дорожки и стоянки для воздушных судов. Отмечается, что из-за обильного снегопада в восточных районах Хабаровского края и ликвидации последствий циклона рейсы "Авроры" из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно отложены до среды.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), в крае с утра отмечался сильный снег в Николаевском районе, слабый снег в Хабаровском, Нанайском, Солнечном, Ульчском, Аяно-Майском районах, снег с дождем в Совгаванском, Ванинском районах.
ПроисшествияХабаровскСоветская ГаваньВаниноПавел МорозовГИБДД МВД РФ
 
 
