МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сервис "Грокипедия" ИИ-компании xAI американского предпринимателя Илона Маска, в отличие от онлайн-энциклопедии "Википедия", описывает исторические предпосылки начала спецоперации, а также не укрывает информацию о военных преступлениях ВСУ и принудительной мобилизации на Украине, выяснило агентство РИА Новости.
В конце сентября Маск заявил, что xAI перепишет онлайн-энциклопедию "Википедия", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе. Позднее он добавил, что xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии".
В частности, статья на "Грокипедии", посвященная спецоперации на Украине, начинается с описания исторического фона и упоминания того, что общие истоки и русских, и украинцев восходят к Киевской Руси, а также описания, кому украинские территории принадлежали в разные века. Затем в разделе о возвращении Крыма в 2014 году сервис признает, что население полуострова составляют в основном этнические русские. Кроме того, описывая провал Минских соглашений, "Грокипедия" утверждает, что нарушения происходили с обеих сторон.
Отдельно широко освещается тема расширения НАТО на Восток, где цитируются слова президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, который еще тогда "прямо предупредил, что расширение НАТО игнорирует интересы России".
Кроме того, "Грокипедия" в материале об украинском конфликте не скрыла информацию о преступлениях украинских военных, в частности, перечисляются использование живого щита, неизбирательные нападения на мирных жителей, жестокое обращение с военнопленными. Также упоминается принудительная мобилизация в ряды ВСУ.
