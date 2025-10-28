МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сервис "Грокипедия" ИИ-компании xAI американского предпринимателя Илона Маска, в отличие от онлайн-энциклопедии "Википедия", описывает исторические предпосылки начала спецоперации, а также не укрывает информацию о военных преступлениях ВСУ и принудительной мобилизации на Украине, выяснило агентство РИА Новости.