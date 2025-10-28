Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в России - РИА Новости, 28.10.2025
00:37 28.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в России
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в России - РИА Новости, 28.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в России
Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в России стабильная, но в стране наблюдается рост доли вирусов гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T00:37:00+03:00
2025-10-28T00:37:00+03:00
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в России

Роспотребнадзор: в России наблюдается рост доли вирусов гриппа

Девушка лечится
Девушка лечится
© iStock.com / Anastasia Gryukanova
Девушка лечится. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в России стабильная, но в стране наблюдается рост доли вирусов гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации в настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) остается стабильной, однако наблюдается рост доли вирусов гриппа. По данным наблюдений, за период с 40-й по 43-ю недели преобладают штаммы гриппа A(H3N2)", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что на сегодняшний день в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты более 47,7 миллиона граждан России - это 32,3% населения страны.
В Роспотребнадзоре сообщили, что сделать прививку от гриппа необходимо до начала подъема заболеваемости, как правило, рост числа случаев гриппа и ОРВИ наблюдается в ноябре-декабре.
"Профилактические прививки в первую очередь рекомендуются лицам с высоким риском развития осложнений при заболевании гриппом. К ним относятся люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно‑сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. Кроме того, в группе риска – маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины", - пояснили в пресс-службе.
