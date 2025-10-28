В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в России

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в России стабильная, но в стране наблюдается рост доли вирусов гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации в настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) остается стабильной, однако наблюдается рост доли вирусов гриппа. По данным наблюдений, за период с 40-й по 43-ю недели преобладают штаммы гриппа A(H3N2)", - сообщили в ведомстве.

"Профилактические прививки в первую очередь рекомендуются лицам с высоким риском развития осложнений при заболевании гриппом. К ним относятся люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно‑сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. Кроме того, в группе риска – маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины", - пояснили в пресс-службе.