В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в России
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в России - РИА Новости, 28.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в России
Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в России стабильная, но в стране наблюдается рост доли вирусов гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
россия
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в России
Роспотребнадзор: в России наблюдается рост доли вирусов гриппа
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в России стабильная, но в стране наблюдается рост доли вирусов гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации в настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) остается стабильной, однако наблюдается рост доли вирусов гриппа. По данным наблюдений, за период с 40-й по 43-ю недели преобладают штаммы гриппа A(H3N2)", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что на сегодняшний день в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты более 47,7 миллиона граждан России
- это 32,3% населения страны.
В Роспотребнадзоре
сообщили, что сделать прививку от гриппа необходимо до начала подъема заболеваемости, как правило, рост числа случаев гриппа и ОРВИ наблюдается в ноябре-декабре.
"Профилактические прививки в первую очередь рекомендуются лицам с высоким риском развития осложнений при заболевании гриппом. К ним относятся люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно‑сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. Кроме того, в группе риска – маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины", - пояснили в пресс-службе.