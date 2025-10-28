Ветераны СВО из Верхневолжья смогут получить грант на бизнес в сфере АПК

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ветераны и участники специальной военной операции из Тверской области, которые решили вести предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства, смогут рассчитывать на государственную поддержку, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вопрос рассмотрели на заседании облправительства во вторник. Так, в 2025 году грант в размере 3 миллионов рублей могут предоставить ветерану или участнику СВО – гражданину Российской Федерации, который зарегистрировал в Тверской области собственное хозяйство. Среди условий получения поддержки – наличие земельного участка для ведения хозяйственной деятельности, отраслевое образование или опыт работы в АПК не менее 1 года.

Средства гранта могут быть направлены на закупку оборудования для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, приобретение техники, животных, саженцев, а также на строительство и модернизацию строений.

Для жителей Тверской области, проходящих военную службу по контракту в зоне специальной военной операции, в настоящее время предусмотрены различные меры поддержки. Среди них – помощь в газификации домовладений, содействие в трудоустройстве, проведение расширенной диспансеризации, предоставление в собственность земельных участков, обучение вождению и другие направления.