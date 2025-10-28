Рейтинг@Mail.ru
Ветераны СВО из Верхневолжья смогут получить грант на бизнес в сфере АПК - РИА Новости, 28.10.2025
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:23 28.10.2025 (обновлено: 15:30 28.10.2025)
Ветераны СВО из Верхневолжья смогут получить грант на бизнес в сфере АПК
Ветераны СВО из Верхневолжья смогут получить грант на бизнес в сфере АПК - РИА Новости, 28.10.2025
Ветераны СВО из Верхневолжья смогут получить грант на бизнес в сфере АПК
Ветераны и участники специальной военной операции из Тверской области, которые решили вести предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства, смогут РИА Новости, 28.10.2025
тверская область
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
тверская область
тверская область
тверская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Тверская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Тверская область
Ветераны СВО из Верхневолжья смогут получить грант на бизнес в сфере АПК

Ветеранам СВО из Тверской области смогут выдать грант на бизнес в сфере АПК

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание облправительства
Заседание облправительства - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Заседание облправительства
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ветераны и участники специальной военной операции из Тверской области, которые решили вести предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства, смогут рассчитывать на государственную поддержку, сообщает пресс-служба областного правительства.
Вопрос рассмотрели на заседании облправительства во вторник. Так, в 2025 году грант в размере 3 миллионов рублей могут предоставить ветерану или участнику СВО – гражданину Российской Федерации, который зарегистрировал в Тверской области собственное хозяйство. Среди условий получения поддержки – наличие земельного участка для ведения хозяйственной деятельности, отраслевое образование или опыт работы в АПК не менее 1 года.
Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды
21 октября, 14:30
Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды
21 октября, 14:30
Средства гранта могут быть направлены на закупку оборудования для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, приобретение техники, животных, саженцев, а также на строительство и модернизацию строений.
Для жителей Тверской области, проходящих военную службу по контракту в зоне специальной военной операции, в настоящее время предусмотрены различные меры поддержки. Среди них – помощь в газификации домовладений, содействие в трудоустройстве, проведение расширенной диспансеризации, предоставление в собственность земельных участков, обучение вождению и другие направления.
В Тверской области также действует программа "Герои Верхневолжья" по аналогии с федеральной программой "Время героев". Она направлена на подготовку руководителей из числа участников и ветеранов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.
Верхневолжье заняло I место в конкурсе по организации летнего отдыха детей
22 октября, 15:05
Верхневолжье заняло I место в конкурсе по организации летнего отдыха детей
22 октября, 15:05
 
Тверская областьТверская областьТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
