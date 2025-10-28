Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики - РИА Новости, 28.10.2025
15:55 28.10.2025
Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики
Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики
2025
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики

Госдума приняла в III чтении закон о сборах резервистов для защиты энергетики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры - только на территории своего региона.
Законопроектом предусматривается возможность направления граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента РФ.
Вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Генштаб оценил эффективность подразделений, укомплектованных резервистами
22 октября, 12:45
Порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством РФ.
При этом на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.
Как сообщил ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, важно не путать резервистов с контрактниками – действующими военнослужащими. Он отметил, что резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, резервисты – это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.
Цимлянский также подчеркнул, что направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента Российской Федерации. По его словам, законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва, тем более ни о какой мобилизации речь не идет. Он добавил, что резервистов, которых направят на спецсборы для защиты важных объектов в своих регионах, не привлекут к участию в СВО.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Госдума рассмотрит законопроект об усилении ответственности за диверсии
27 октября, 16:43
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
