Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры - только на территории своего региона.

Законопроектом предусматривается возможность направления граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ , на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента РФ.

Порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством РФ.

При этом на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

Как сообщил ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, важно не путать резервистов с контрактниками – действующими военнослужащими. Он отметил, что резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, резервисты – это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.