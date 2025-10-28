Рейтинг@Mail.ru
15:13 28.10.2025
Госдума в первом чтении приняла проект, нацеленный на борьбу с игроманией
Госдума в первом чтении приняла проект, нацеленный на борьбу с игроманией

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий с 1 марта 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях противодействия распространению среди участников азартных игр патологического влечения к ним.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В ГД предложили наказывать за вовлечение детей в азартные игры
22 октября, 04:16
Игромания – социальная проблема, которая влечет негативные последствия как для участников азартных игр, так и для их близких, подчеркивается в пояснительной записке. Граждане используют для азартных игр свободные деньги, которые могли бы, например, инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности не позволяет сделать выбор в пользу инвестирования.
Законопроект обязывает букмекерские конторы и тотализаторы размещать на своих сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. При этом они обязаны обеспечить посетителям сайта доступ к информации о возможности инвестирования свободных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Госдума приняла в I чтении законопроект о противодействии мошенничеству
Вчера, 14:36
При входе в букмекерскую контору или тотализатор и в их пункты приема ставок должна будет размещаться информация о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, а также QR-код, позволяющий перейти на сайт с информацией о возможности инвестирования свободных средств.
Кроме того, реклама азартных игр и пари должна будет содержать предупреждение о том, что участие в азартных играх не гарантирует выигрыш и может привести к потере денег и нанести вред жизни и здоровью.
В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения в рекламе должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд. Такому предупреждению, согласно законопроекту, должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 10% рекламной площади (рекламного пространства).
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Володин прокомментировал проект об усилении наказаний за диверсии
Вчера, 14:12
 
