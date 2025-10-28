Госдума рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госдума 29 октября на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Государственная дума планирует 29 октября рассмотреть во II чтении законопроект о закреплении кадров в государственной системе здравоохранения. Уделим этому вопросу особое внимание в ходе обсуждения", - сказал Леонов

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ Госдума приняла соответствующий документ в первом чтении восьмого октября.

Законопроектом предусматривается, что студенты-бюджетники, поступившие на медицинские и фармацевтические специальности, должны в первый год обучения заключить договор о целевом обучении, если им поступило такое предложение и они соответствуют требованиям, предъявляемым заказчиком целевого обучения.

В документе отмечается, что заказчик целевого обучения обязан выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы, если он не предоставит студенту работу, сам расторгнет договор или откажется его заключать.

Кроме того, студент будет обязан возместить стоимость своего первого года обучения и заплатить штраф в двойном размере от этой суммы, если он нарушит условия договора о целевом обучении, в частности, не отработает положенный срок или самовольно расторгнет договор.