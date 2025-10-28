Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков - РИА Новости, 28.10.2025
14:04 28.10.2025
Госдума рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков
Госдума рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков - РИА Новости, 28.10.2025
Госдума рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков
Госдума 29 октября на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего... РИА Новости, 28.10.2025
общество
россия
сергей леонов
вячеслав володин
госдума рф
россия
Новости
общество, россия, сергей леонов, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков

Госдума 29 октября рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госдума 29 октября на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Государственная дума планирует 29 октября рассмотреть во II чтении законопроект о закреплении кадров в государственной системе здравоохранения. Уделим этому вопросу особое внимание в ходе обсуждения", - сказал Леонов.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ. Госдума приняла соответствующий документ в первом чтении восьмого октября.
Законопроектом предусматривается, что студенты-бюджетники, поступившие на медицинские и фармацевтические специальности, должны в первый год обучения заключить договор о целевом обучении, если им поступило такое предложение и они соответствуют требованиям, предъявляемым заказчиком целевого обучения.
В документе отмечается, что заказчик целевого обучения обязан выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы, если он не предоставит студенту работу, сам расторгнет договор или откажется его заключать.
Кроме того, студент будет обязан возместить стоимость своего первого года обучения и заплатить штраф в двойном размере от этой суммы, если он нарушит условия договора о целевом обучении, в частности, не отработает положенный срок или самовольно расторгнет договор.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, данный законопроект направлен на повышение качества здравоохранения.
ОбществоРоссияСергей ЛеоновВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
