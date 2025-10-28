https://ria.ru/20251028/gosduma-2051189056.html
Госдума рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков
Госдума рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков - РИА Новости, 28.10.2025
Госдума рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков
Госдума 29 октября на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:04:00+03:00
2025-10-28T14:04:00+03:00
2025-10-28T14:04:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251028/prizyv-2051151511.html
https://ria.ru/20250719/kompensatsii-2030097872.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей леонов, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков
Госдума 29 октября рассмотрит проект о целевом обучении бюджетников-медиков
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госдума 29 октября на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Государственная дума планирует 29 октября рассмотреть во II чтении законопроект о закреплении кадров в государственной системе здравоохранения. Уделим этому вопросу особое внимание в ходе обсуждения", - сказал Леонов
.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ
. Госдума
приняла соответствующий документ в первом чтении восьмого октября.
Законопроектом предусматривается, что студенты-бюджетники, поступившие на медицинские и фармацевтические специальности, должны в первый год обучения заключить договор о целевом обучении, если им поступило такое предложение и они соответствуют требованиям, предъявляемым заказчиком целевого обучения.
В документе отмечается, что заказчик целевого обучения обязан выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы, если он не предоставит студенту работу, сам расторгнет договор или откажется его заключать.
Кроме того, студент будет обязан возместить стоимость своего первого года обучения и заплатить штраф в двойном размере от этой суммы, если он нарушит условия договора о целевом обучении, в частности, не отработает положенный срок или самовольно расторгнет договор.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин
, данный законопроект направлен на повышение качества здравоохранения.