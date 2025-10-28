Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла в I чтении проект о наказании за склонение детей к диверсии
13:53 28.10.2025
ГД приняла в I чтении проект о наказании за склонение детей к диверсии
ГД приняла в I чтении проект о наказании за склонение детей к диверсии - РИА Новости, 28.10.2025
ГД приняла в I чтении проект о наказании за склонение детей к диверсии
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:53:00+03:00
2025-10-28T13:53:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
россия
россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД приняла в I чтении проект о наказании за склонение детей к диверсии

ГД приняла проект об ужесточении наказания за склонение детей к диверсии

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности.
Авторами инициативы выступили 419 депутатов, в том числе лидеры всех думских фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
Законопроектом предлагается установить ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности.
Также предлагается до 14 лет понизить возрастную планку ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную для лица, совершающего преступления.
Законопроектом предусматривается отмена сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.
По преступлениям диверсионной направленности предлагается ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении, оно будет возможно только после фактического отбытия не менее 3/4 срока наказания.
Инициативой предусматривается установление в отношении организаторов диверсионно-террористической деятельности ответственности не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за все совершенные таким сообществом преступления.
Согласно проекту, на преступления диверсионной направленности также распространяется запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией.
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
