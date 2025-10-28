В ГД хотят отменять штрафы водителям за нарушения из-за ямы на дороге

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменять штрафы водителям, если нарушение произошло из-за ямы на дороге, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым закрепить в КоАП РФ норму, согласно которой наличие на дороге ямы либо иного препятствия, повлиявшего на поведение водителя, вынесенный штраф за нарушение ПДД подлежит автоматической отмене", - сказано в документе.

В обращении парламентарии отметили, что принятие предложенной меры позволит восстановить баланс между формальным исполнением ПДД и здравым смыслом в дорожных ситуациях, а также повысит доверие к системе дорожного контроля и судопроизводства. Для государства внедрение подобного механизма станет стимулом для более ответственного содержания дорожной инфраструктуры, так как количество обращений по спорным штрафам снизится, а система фотофиксации будет восприниматься гражданами как инструмент обеспечения безопасности, а не формального взыскания штрафов.

В настоящее время, как рассказали авторы инициативы, многие водители получают административные штрафы за такие нарушения ПДД, как выезд за стоп-линию, пересечение сплошной линии разметки или выезд на встречную полосу, которые в ряде случаев спровоцированы необходимостью объехать глубокую дорожную яму или разрушенный участок дороги. Подобные случаи, по их словам, фиксируются во многих регионах, особенно в зимний и весенний периоды, когда состояние дорог резко ухудшается.

В документе уточняется, что действующее законодательство не содержит нормы, позволяющей автоматически учитывать наличие дорожного препятствия (например, ямы) при вынесении постановления о нарушении, и КоАП РФ не предусматривает каких-либо исключений на случай вынужденного объезда препятствия, в результате чего автоматические камеры фиксации нарушений выписывают штрафы, даже если на снимках очевидно присутствует помеха на дороге.