В Госдуме попросили проверить операторов мобильной связи из-за жалоб

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить действия операторов мобильной связи из-за жалоб абонентов на списание минут при прерванных вызовах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас провести проверку действий основных операторов сотовой связи на предмет соответствия их практики тарификации неустановившихся вызовов требованиям законодательства о защите прав потребителей и правилам оказания услуг связи", - сказано в обращении.

Чернышов также просит РКН дать оценку соблюдению принципов добросовестности и прозрачности в информировании абонентов об условиях списания средств.

В документе вице-спикер ГД рассказал, что россияне массово сообщают, что при исходящих звонках соединение обрывается после одного-трех гудков, а автоответчик сообщает о недоступности или занятости абонента, при этом минуты списываются.

Чернышов отметил, что такая практика особенно бьет по тем, кто пользуется старыми тарифами с ограниченными пакетами минут, и приводит к необоснованным финансовым потерям.