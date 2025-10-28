Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме попросили проверить операторов мобильной связи из-за жалоб - РИА Новости, 28.10.2025
04:53 28.10.2025
В Госдуме попросили проверить операторов мобильной связи из-за жалоб
В Госдуме попросили проверить операторов мобильной связи из-за жалоб - РИА Новости, 28.10.2025
В Госдуме попросили проверить операторов мобильной связи из-за жалоб
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить действия операторов мобильной связи из-за... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T04:53:00+03:00
2025-10-28T04:53:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
общество, борис чернышов (депутат), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме попросили проверить операторов мобильной связи из-за жалоб

Чернышов попросил проверить операторов связи из-за жалоб на списание минут

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить действия операторов мобильной связи из-за жалоб абонентов на списание минут при прерванных вызовах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас провести проверку действий основных операторов сотовой связи на предмет соответствия их практики тарификации неустановившихся вызовов требованиям законодательства о защите прав потребителей и правилам оказания услуг связи", - сказано в обращении.
Чернышов также просит РКН дать оценку соблюдению принципов добросовестности и прозрачности в информировании абонентов об условиях списания средств.
В документе вице-спикер ГД рассказал, что россияне массово сообщают, что при исходящих звонках соединение обрывается после одного-трех гудков, а автоответчик сообщает о недоступности или занятости абонента, при этом минуты списываются.
Чернышов отметил, что такая практика особенно бьет по тем, кто пользуется старыми тарифами с ограниченными пакетами минут, и приводит к необоснованным финансовым потерям.
По его словам, складывается впечатление, что операторы целенаправленно внедряют механизмы, увеличивающие потребление платных услуг на фоне ограничений работы альтернативных способов связи.
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
