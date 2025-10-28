Белгородская область в сложных условиях продолжит экономическое развитие

БЕЛГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Белгородская область, несмотря на сложную оперативную обстановку, продолжит социально-экономическое развитие и поддержку жителей региона, отметил губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания, на котором был представлен прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года.

"Даже в условиях ухудшения текущей оперативной обстановки прифронтовой регион должен стабильно развиваться и придерживаться стратегии увеличения ключевых показателей по основным отраслям", - подчеркнул Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Первый замгубернатора Илья Пономарев в ходе своего выступления обозначил, что основными направлениями социально-экономического развития Белгородчины на ближайшие три года определены: укрепление и рост промышленного производства, сельского хозяйства, инвестиционной деятельности, потребительского рынка, МСП и валового регионального продукта.

"В регионе не отказались от планов по удвоению ВРП к 2030 году до 2 триллионов рублей. Сейчас по объему ВРП на душу населения область занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области", - подчеркнули в правительстве. В целом темп прироста ВРП в Белгородской области составил почти 2%, что почти вдвое больше среднего показателя по стране. В общей структуре ВРП региона основными видами деятельности являются добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства, сельское хозяйство. На данный момент лидирует производство пищевых продуктов, металлургия и машиностроение.

"С 2025 года ожидается постепенное восстановление темпов роста ВРП, объем составит — 1 538,6 миллиарда рублей. Рост ВРП в 2028 году планируется обеспечить в 1,8 раза к 2020 году", — подчеркнул первый вице-губернатор.

В настоящее время темп прироста промышленного производства соответствует среднему по стране и достигает 0,8%. По итогам 2025 года ожидается увеличение выпуска промышленности в целом на 1,5%, в том числе за счет роста обрабатывающих производств на 3,1%. Текущий вектор развития экономики направлен на усиление промышленного и производственного сектора. За 8 месяцев 2025 года продемонстрированы результаты выше среднероссийских и по объему розничной торговли и платных услуг, оказанных населению.

Белгородская область обеспечивает продовольственную безопасность страны и среди других регионов имеет наиболее развитый агропромышленный комплекс. В текущем году выпуск сельскохозяйственной продукции оценивается в объеме 383,2 миллиарда рублей. Основную долю составляет животноводство. Основными направлениями по развитию АПК региона являются: осуществление восстановительных работ на пострадавших сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, реализация мероприятий нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", увеличение и диверсификация экспортных поставок продукции АПК региона, развитие малых форм хозяйствования, развитие производства органической продукции и цифровизация на предприятиях АПК.

Как отметили на совещании, особое внимание в регионе будет уделяться и жилищному строительству. Среди регионов ЦФО Белгородская область занимает третье место. В результате реализации мероприятий по развитию инфраструктуры, жилищно-социальному строительству данный показатель в 2025 году оценивается в объеме 214,9 миллиарда рублей. По оценке 2025 года планируется ввести 650 тысяч квадратных метров жилых помещений.

Одним из ключевых направлений устойчивого социально-экономического развития области является привлечение инвестиций, в том числе и для создания новых производств и дополнительных рабочих мест. По итогам первого полугодия 2025 года Белгородская область заняла седьмое место по объему инвестиций в основной капитал среди субъектов ЦФО. По итогам 2025-го ожидается 216,8 миллиарда рублей.