Изменения климата не приведут к вымиранию людей, заявил Билл Гейтс

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что изменения климата не приведут к вымиранию людей, несмотря на опасения некоторых по этому поводу.

"Хотя климатические изменения будут иметь серьезные последствия – в особенности для людей в беднейших странах – они не приведут к вымиранию человечества", - написал Гейтс в статье на сайте Gates Notes

Он добавил, что люди смогут жить и процветать в большинстве регионов Земли в обозримом будущем.

Гейтс указал на то, что прогнозы по выбросам парниковых газов снижаются, при этом, по его мнению, правильные политические шаги, инвестиции и инновации позволят уменьшить выбросы еще сильнее.