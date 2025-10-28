https://ria.ru/20251028/gejts-2051216121.html
Изменения климата не приведут к вымиранию людей, заявил Билл Гейтс
Изменения климата не приведут к вымиранию людей, заявил Билл Гейтс - РИА Новости, 28.10.2025
Изменения климата не приведут к вымиранию людей, заявил Билл Гейтс
Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что изменения климата не приведут к вымиранию людей, несмотря на опасения некоторых по этому... РИА Новости, 28.10.2025
земля
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что изменения климата не приведут к вымиранию людей, несмотря на опасения некоторых по этому поводу.
"Хотя климатические изменения будут иметь серьезные последствия – в особенности для людей в беднейших странах – они не приведут к вымиранию человечества", - написал Гейтс
в статье на сайте Gates Notes
.
Он добавил, что люди смогут жить и процветать в большинстве регионов Земли
в обозримом будущем.
Гейтс указал на то, что прогнозы по выбросам парниковых газов снижаются, при этом, по его мнению, правильные политические шаги, инвестиции и инновации позволят уменьшить выбросы еще сильнее.
"К сожалению, из-за опасений всемирной катастрофы многие в климатическом сообществе слишком сильно сосредоточены на краткосрочных целях по выбросам, и это лишает ресурсов наиболее эффективные меры, которые мы можем предпринять для улучшения жизни в нагревающемся мире", - заключил Гейтс.