"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2025 год
28.10.2025
"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2025 год
Совет директоров "Газпрома" утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2025 год, увеличив ее на 91,7 миллиарда рублей, до 1,615 триллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 28.10.2025
экономика, газпром
"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2025 год

Логотип компании "Газпром"
© РИА Новости / Максим Блинов
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Совет директоров "Газпрома" утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2025 год, увеличив ее на 91,7 миллиарда рублей, до 1,615 триллиона рублей, сообщила компания.
"Общий объем финансирования инвестпрограммы - 1 615,4 миллиарда рублей. Это на 91,7 миллиарда рублей больше по сравнению с первоначальным документом, утвержденным в декабре 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утвержденный финансовый план обеспечивает достижение стратегических целей "Газпрома" и покрытие всех обязательств без дефицита, в полном объеме.
Инвестиционная программа на 2025 год предусматривает финансирование приоритетных проектов, в их числе - дальнейшее развитие центров газодобычи на Востоке России и полуострове Ямал, газификация российских регионов, расширение мощностей магистрального газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса, а также проект "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.
Первоначально, в конце декабря прошлого года, инвестпрограмма на 2025 год составляла 1,524 триллиона рублей. Однако она традиционно пересматривается по итогам работы компании в первом полугодии.
