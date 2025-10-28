https://ria.ru/20251028/gazprom-2051320300.html
"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2025 год
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Совет директоров "Газпрома" утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2025 год, увеличив ее на 91,7 миллиарда рублей, до 1,615 триллиона рублей, сообщила компания.
"Общий объем финансирования инвестпрограммы - 1 615,4 миллиарда рублей. Это на 91,7 миллиарда рублей больше по сравнению с первоначальным документом, утвержденным в декабре 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утвержденный финансовый план обеспечивает достижение стратегических целей "Газпрома
" и покрытие всех обязательств без дефицита, в полном объеме.
Инвестиционная программа на 2025 год предусматривает финансирование приоритетных проектов, в их числе - дальнейшее развитие центров газодобычи на Востоке России
и полуострове Ямал
, газификация российских регионов, расширение мощностей магистрального газопровода "Сила Сибир
и", газоперерабатывающего комплекса, а также проект "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.
Первоначально, в конце декабря прошлого года, инвестпрограмма на 2025 год составляла 1,524 триллиона рублей. Однако она традиционно пересматривается по итогам работы компании в первом полугодии.