СМИ: два человека стали жертвами удара Израиля по жилому дому в Газе
СМИ: два человека стали жертвами удара Израиля по жилому дому в Газе - РИА Новости, 28.10.2025
СМИ: два человека стали жертвами удара Израиля по жилому дому в Газе
Жертвами удара израильских ВВС по жилому дому в Газе, по предварительным данным, стали два мирных жителя, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
СМИ: два человека стали жертвами удара Израиля по жилому дому в Газе
Аль-Акса: при ударе ВВС Израиля по жилому дому в Газе погибли два человека