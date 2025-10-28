Рейтинг@Mail.ru
СМИ: два человека стали жертвами удара Израиля по жилому дому в Газе
22:03 28.10.2025
СМИ: два человека стали жертвами удара Израиля по жилому дому в Газе
Жертвами удара израильских ВВС по жилому дому в Газе, по предварительным данным, стали два мирных жителя, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой...
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
израиль
сектор газа
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
СМИ: два человека стали жертвами удара Израиля по жилому дому в Газе

Аль-Акса: при ударе ВВС Израиля по жилому дому в Газе погибли два человека

© AP Photo / Ariel SchalitДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по жилому дому в Газе, по предварительным данным, стали два мирных жителя, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на службу гражданской обороны.
"Два человека погибли и четверо, включая грудного ребенка, получили ранения в результате авиаудара оккупационных сил по зданию в квартале Сабра (в городе Газа - ред.)",- сообщает телеканал.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликтаСектор Газа
 
 
