Жители сектора Газа пытаются вернуться к нормальной жизни после войны

ГАЗА, 28 окт - РИА Новости. Жители сектора Газа пытаются вернуться к нормальной мирной жизни, несмотря на почти полное разрушение инфраструктуры анклава, в том числе большинства жилых построек, рассказал РИА Новости один из местных жителей Ихсан Саадаллах.
"Израильская армия разрушила наши дома, мы были вынуждены переселяться пять раз. Теперь, после окончания войны, я вернулся домой и обнаружил, что он превратился в руины", - сказал Саадаллах.
По его словам, во время боевых действий в этом районе не было элементарных условий для жизни, полностью отсутствовали вода и еда.
Собеседник агентства отметил, что большинство жителей сектора Газа возвращаются в свои дома после прекращения огня, но, несмотря на чувство облегчения от возможности продолжить жизнь в родных местах, они сталкиваются с трудностями из-за необходимости восстановления инфраструктуры. При этом большинство неразрушенных в ходе войны зданий требуют полной реконструкции.
"Двое моих сыновей погибли, а моя жена была ранена во время войны. Теперь я вернулся в то, что осталось от моего дома. Я устанавливаю здесь палатку, чтобы наша семья, те, кто сумел выжить, могли воссоединиться", - поясняет Саадаллах.
Ранее министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 68,5 тысячи палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на прекращение огня и достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
