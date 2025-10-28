Глава МИД Германии назвал предстоящую зиму решающей для Украины

БЕРЛИН, 28 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предстоящая зима станет решающей для Украины, его слова приводит телеканал n-tv.
"Эта зима имеет решающее значение. Украина должна сохранить свою способность к обороне", — сказал он после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
По словам Вадефуля, 24 октября в рамках так называемой "коалиции желающих" обсуждалось, как "мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выстоять эту зиму".
Политик отметил, что ФРГ в этой связи несет особую ответственность.
"Украина может в любое время рассчитывать на Германию", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
ЕС и Украина обсуждают варианты решения кризиса, пишет Politico
22 октября, 20:43