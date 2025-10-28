Премьер Дании не смогла ответить, кто стоял за запуском БПЛА у аэропортов

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен не смогла ответить на вопрос, кто стоял за запуском беспилотников, якобы замеченных у аэропортов королевства в сентябре.
Датские аэропорты, включая столичный, в сентябре несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. За сообщениями СМИ об этих инцидентах в ряде случаев следовали безосновательные заявления о причастности к ним РФ. Министр обороны Дании 25 сентября сообщил, что Дания не располагает доказательствами для утверждения, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
"Я думаю, что ошибочно пытаться подвести итог всем различным видам конкретных операций или атак, потому что это часть природы гибридной войны, когда враг не скажет вам, кто он. Поэтому почти невозможно сделать окончательный вывод на бумаге", - сказала Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме, отвечая на вопрос о том, откуда были запущены дроны, замеченные у аэропортов королевства. Трансляцию вела канцелярия шведского правительства.
Посольство России в Копенгагене ранее заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным диппредставительства, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
