В СВР узнали план Франции в случае утечки данных об интервенции на Украине

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Париж на случай утечки информации о готовящейся интервенции намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ, сообщило пресс-бюро СВР России.