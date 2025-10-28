Рейтинг@Mail.ru
В СВР узнали план Франции в случае утечки данных об интервенции на Украине
11:38 28.10.2025 (обновлено: 11:43 28.10.2025)
В СВР узнали план Франции в случае утечки данных об интервенции на Украине
в мире
украина
париж
россия
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
париж
россия
в мире, украина, париж, россия, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Париж, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В СВР узнали план Франции в случае утечки данных об интервенции на Украине

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Париж на случай утечки информации о готовящейся интервенции намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ, сообщило пресс-бюро СВР России.
СВР ранее сообщила, что штурмовики французского иностранного легиона размещены в приграничных районах Польши, их планируют перебросить в центральные области Украины.
"На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ", - говорится в сообщении.
Французские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Франция готовит госпитали для приема раненных, сообщили в СВР
Вчера, 11:32
 
В миреУкраинаПарижРоссияВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
