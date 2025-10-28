https://ria.ru/20251028/frantsiya-2051121572.html
Франция готовится ввести на Украину около двух тысяч военных, сообщила СВР
Франция готовится ввести на Украину около двух тысяч военных, сообщила СВР - РИА Новости, 28.10.2025
Франция готовится ввести на Украину около двух тысяч военных, сообщила СВР
Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около двух тысяч военных, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:23:00+03:00
2025-10-28T11:23:00+03:00
2025-10-28T12:06:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
франция
россия
эммануэль макрон
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051123337_0:34:2500:1440_1920x0_80_0_0_46a30d9d5dcb21ff8df3549c7e4fb643.jpg
https://ria.ru/20251017/filippo-2048803175.html
https://ria.ru/20250817/demilitarizatsiya-2035849963.html
https://ria.ru/20251024/makron-2050487284.html
франция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051123337_140:0:2364:1668_1920x0_80_0_0_98ba4be38d2c0da83cb3ae1ea2b1487e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, франция, россия, эммануэль макрон, украина, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Украина, В мире
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около двух тысяч военных, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Костяк формирования составят штурмовики французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки", — заявили в спецслужбе.
По ее данным, военных уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, где они проходят боевое слаживание. В состав контингента войдут как простые солдаты, так и офицеры. В случае утечки информации об этих планах Париж намерен заявить, что отправляет лишь небольшую группу инструкторов для обучения мобилизованных украинцев.
В разведке добавили, что во Франции ускоренными темпами создают дополнительные места в госпиталях для приема раненых, а врачи проходят спецподготовку для работы в полевых условиях.
СВР уточнила, что президент Эммануэль Макрон, отчаявшись вывести Францию из социально-экономического кризиса, грезит интервенцией и не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца. При этом политик, мечтающий о лаврах Наполеона, плохо изучал историю.
Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала Макрону отправить французских солдат охранять музеи страны, где в последнее время участились грабежи.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.