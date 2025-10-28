Рейтинг@Mail.ru
Франция готовится ввести на Украину около двух тысяч военных, сообщила СВР - РИА Новости, 28.10.2025
11:23 28.10.2025 (обновлено: 12:06 28.10.2025)
Франция готовится ввести на Украину около двух тысяч военных, сообщила СВР
Франция готовится ввести на Украину около двух тысяч военных, сообщила СВР - РИА Новости, 28.10.2025
Франция готовится ввести на Украину около двух тысяч военных, сообщила СВР
Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около двух тысяч военных, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 28.10.2025
Франция готовится ввести на Украину около двух тысяч военных, сообщила СВР

© Getty Images / DeFodi Images News/Mateusz SlodkowskiФранцузские военные во время учений в Польше
Французские военные во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Getty Images / DeFodi Images News/Mateusz Slodkowski
Французские военные во время учений в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около двух тысяч военных, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Костяк формирования составят штурмовики французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки", — заявили в спецслужбе.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Во Франции раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона
17 октября, 10:16
По ее данным, военных уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, где они проходят боевое слаживание. В состав контингента войдут как простые солдаты, так и офицеры. В случае утечки информации об этих планах Париж намерен заявить, что отправляет лишь небольшую группу инструкторов для обучения мобилизованных украинцев.
В разведке добавили, что во Франции ускоренными темпами создают дополнительные места в госпиталях для приема раненых, а врачи проходят спецподготовку для работы в полевых условиях.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В МИД Франции рассказали, что Запад планирует сделать с украинской армией
17 августа, 03:24
СВР уточнила, что президент Эммануэль Макрон, отчаявшись вывести Францию из социально-экономического кризиса, грезит интервенцией и не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца. При этом политик, мечтающий о лаврах Наполеона, плохо изучал историю.
Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала Макрону отправить французских солдат охранять музеи страны, где в последнее время участились грабежи.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Макрон сделал новое заявление о России
24 октября, 21:05
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОФранцияРоссияЭммануэль МакронУкраинаВ мире
 
 
