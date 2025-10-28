Французские военные во время учений в Польше. Архивное фото

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Франция планирует ввести на Украину контингент в размере около двух тысяч военных, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Костяк формирования составят штурмовики французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки", — заявили в спецслужбе.

По ее данным, военных уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, где они проходят боевое слаживание. В состав контингента войдут как простые солдаты, так и офицеры. В случае утечки информации об этих планах Париж намерен заявить, что отправляет лишь небольшую группу инструкторов для обучения мобилизованных украинцев.

В разведке добавили, что во Франции ускоренными темпами создают дополнительные места в госпиталях для приема раненых, а врачи проходят спецподготовку для работы в полевых условиях.

СВР уточнила, что президент Эммануэль Макрон, отчаявшись вывести Францию из социально-экономического кризиса, грезит интервенцией и не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца. При этом политик, мечтающий о лаврах Наполеона, плохо изучал историю.

Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала Макрону отправить французских солдат охранять музеи страны, где в последнее время участились грабежи.