https://ria.ru/20251028/franceinfo-2051192783.html
В поджоге кабелей во Франции подозревают левых радикалов, сообщают СМИ
В поджоге кабелей во Франции подозревают левых радикалов, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.10.2025
В поджоге кабелей во Франции подозревают левых радикалов, сообщают СМИ
Левые радикалы стали главными подозреваемыми французских правоохранителей по делу о поджоге железнодорожных кабелей на юго-востоке страны, сообщает во вторник... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:13:00+03:00
2025-10-28T14:13:00+03:00
2025-10-28T14:15:00+03:00
в мире
франция
лион
sncf
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_b08170148351da09e662fb8884c54eed.jpg
https://ria.ru/20250301/frantsija-2002479485.html
https://ria.ru/20251004/rim-2046429875.html
https://ria.ru/20251026/luvr-2050692214.html
франция
лион
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_5730abe77e52035e5fc858edf1d49c13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, лион, sncf
В мире, Франция, Лион, SNCF
В поджоге кабелей во Франции подозревают левых радикалов, сообщают СМИ
Franceinfo: во Франции радикалы подозреваются в поджоге железнодорожных кабелей
ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости.
Левые радикалы стали главными подозреваемыми французских правоохранителей по делу о поджоге железнодорожных кабелей на юго-востоке страны, сообщает во вторник радиостанция Franceinfo
со ссылкой на источники.
Накануне Национальная компания железных дорог SNCF
сообщила, что движение высокоскоростных поездов на юго-востоке Франции
между Лионом
и Валансом приостановлено из-за поджога силовых кабелей.
"После актов вандализма на высокоскоростной железнодорожной линии на юго-востоке страны следователи склоняются к версии о поджоге кабелей, совершенном ультралевым движением", - передает радиостанция.
При этом, по версии следствия, поджог кабелей, который произошел примерно в 6.00 мск, не был главной целью радикальных активистов.
"Но что интригует следователей, в частности жандармов, так это другой пожар, произошедший несколькими минутами ранее. Около 3.30 (5.30 мск) утра этот другой пожар был зафиксирован в карьере, расположенном неподалеку", - сообщает радио.
Отмечается, что речь идет об объекте, эксплуатируемом компанией Cheval, которая занимается обустройством территорий. В частности, компания участвует в строительстве транспортной развязки шоссе A7, которая вызвала критику среди местных жителей и экоактивистов.
"В результате пожара пять строительных машин были уничтожены пламенем. Ущерб оценивается компанией в несколько миллионов евро", - передает радиостанция.
Таким образом, главной целью правонарушителей был карьер, а вторичной - расположенные неподалеку железнодорожные кабели, предполагают следователи.
Как заявил в эфире телеканала France 2 министр транспорта Филипп Табаро, некоторые противники строительства новых объектов уже несколько месяцев "желают посеять панику" во Франции.