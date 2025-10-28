В поджоге кабелей во Франции подозревают левых радикалов, сообщают СМИ

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Левые радикалы стали главными подозреваемыми французских правоохранителей по делу о поджоге железнодорожных кабелей на юго-востоке страны, сообщает во вторник радиостанция Левые радикалы стали главными подозреваемыми французских правоохранителей по делу о поджоге железнодорожных кабелей на юго-востоке страны, сообщает во вторник радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники.

Накануне Национальная компания железных дорог SNCF сообщила, что движение высокоскоростных поездов на юго-востоке Франции между Лионом и Валансом приостановлено из-за поджога силовых кабелей.

"После актов вандализма на высокоскоростной железнодорожной линии на юго-востоке страны следователи склоняются к версии о поджоге кабелей, совершенном ультралевым движением", - передает радиостанция.

При этом, по версии следствия, поджог кабелей, который произошел примерно в 6.00 мск, не был главной целью радикальных активистов.

"Но что интригует следователей, в частности жандармов, так это другой пожар, произошедший несколькими минутами ранее. Около 3.30 (5.30 мск) утра этот другой пожар был зафиксирован в карьере, расположенном неподалеку", - сообщает радио.

Отмечается, что речь идет об объекте, эксплуатируемом компанией Cheval, которая занимается обустройством территорий. В частности, компания участвует в строительстве транспортной развязки шоссе A7, которая вызвала критику среди местных жителей и экоактивистов.

"В результате пожара пять строительных машин были уничтожены пламенем. Ущерб оценивается компанией в несколько миллионов евро", - передает радиостанция.

Таким образом, главной целью правонарушителей был карьер, а вторичной - расположенные неподалеку железнодорожные кабели, предполагают следователи.