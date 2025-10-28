https://ria.ru/20251028/evrosoyuz-2051143455.html
В ЕС наблюдаются серьезные противоречия, заявил Песков
В Евросоюзе наблюдаются достаточно серьезные противоречия, это видно невооруженным глазом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
