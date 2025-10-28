Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/evrosoyuz-2051087624.html
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов - РИА Новости, 28.10.2025
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов
В Евросоюзе утверждают, что Украина сможет получить кредит за счёт замороженных российских активов, это лишь вопрос времени, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T07:43:00+03:00
2025-10-28T07:43:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147964/01/1479640107_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_84ca0e523b7de4dfece174cbc52107cf.jpg
https://ria.ru/20251024/aktivy-2050282000.html
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006149080.html
https://ria.ru/20251023/premer-2050004787.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147964/01/1479640107_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_685eb217cf3a3a0bf7976203b076ae9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, politico, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Санкции в отношении России
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов

В ЕС считают передачу Киеву кредита на базе российских активов вопросом времени

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Евросоюзе утверждают, что Украина сможет получить кредит за счёт замороженных российских активов, это лишь вопрос времени, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
Ранее страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Позиция Бельгии по российским активам застала ЕС врасплох, пишут СМИ
24 октября, 10:15
"Вопрос не в том, будет ли он (кредит - ред.) предоставлен, а в том, когда он будет предоставлен", - приводит издание слова чиновника.
Кроме того, глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил изданию, что ожидает достижения прогресса по этому вопросу уже на следующем заседании Евросовета, который пройдёт 18 декабря.
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
ЕК выделила Украине миллиард евро в рамках кредита G7
20 марта, 11:35
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Премьер Бельгии пообещал помешать решению использовать российские активы
дополняется ...
 
В миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияPoliticoСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала