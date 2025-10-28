В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Евросоюзе утверждают, что Украина сможет получить кредит за счёт замороженных российских активов, это лишь вопрос времени, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
"Вопрос не в том, будет ли он (кредит - ред.) предоставлен, а в том, когда он будет предоставлен", - приводит издание слова чиновника.
Кроме того, глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил изданию, что ожидает достижения прогресса по этому вопросу уже на следующем заседании Евросовета, который пройдёт 18 декабря.
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.