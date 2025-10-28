Рейтинг@Mail.ru
Совбез: Европа последовала за США, пытаясь построить однополярный мир - РИА Новости, 28.10.2025
17:05 28.10.2025
Совбез: Европа последовала за США, пытаясь построить однополярный мир
Совбез: Европа последовала за США, пытаясь построить однополярный мир - РИА Новости, 28.10.2025
Совбез: Европа последовала за США, пытаясь построить однополярный мир
Европа приняла решение следовать в кильватере Соединенных Штатов в попытке построить однополярную модель мира, заявил заместитель секретаря Совета безопасности...
2025-10-28T17:05:00+03:00
2025-10-28T17:05:00+03:00
в мире
европа
россия
минск
европа
россия
минск
в мире, европа, россия, минск
В мире, Европа, Россия, Минск
Совбез: Европа последовала за США, пытаясь построить однополярный мир

Шевцов: Европа последовала за США, пытаясь построить однополярную модель мира

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Европа приняла решение следовать в кильватере Соединенных Штатов в попытке построить однополярную модель мира, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов во вторник на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
"После распада Советского Союза Европа получила уникальную возможность стать одним из центров зарождающегося многополярного мира. Он именно тогда начал нарождаться. К сожалению, Европа приняла решение следовать в кильватере Соединенных Штатов в попытке построить однополярную модель мира", - сказал Шевцов.
Лавров не исключил появления новой модели безопасности в Европе
