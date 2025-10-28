Совбез: Европа последовала за США, пытаясь построить однополярный мир

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Европа приняла решение следовать в кильватере Соединенных Штатов в попытке построить однополярную модель мира, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов во вторник на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.