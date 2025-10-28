Рейтинг@Mail.ru
Сийярто: строить архитектуру европейской безопасности без России нереально - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 28.10.2025 (обновлено: 13:19 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/evropa-2051165022.html
Сийярто: строить архитектуру европейской безопасности без России нереально
Сийярто: строить архитектуру европейской безопасности без России нереально - РИА Новости, 28.10.2025
Сийярто: строить архитектуру европейской безопасности без России нереально
Строить архитектуру европейской безопасности без учета России нереально, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:18:00+03:00
2025-10-28T13:19:00+03:00
в мире
россия
петер сийярто
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_55fac889f179562cc7d72d63dad65b8e.jpg
https://ria.ru/20251028/lavrov-2051161031.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0ac9e0bed34def2976344361c9dee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, петер сийярто, европа
В мире, Россия, Петер Сийярто, Европа
Сийярто: строить архитектуру европейской безопасности без России нереально

Сийярто: без учета России невозможно строить архитектуру безопасности Европы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Строить архитектуру европейской безопасности без учета России нереально, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Россия – самая большая страна на земле. Россия находится рядом с нами. Мы не можем отрицать этот факт. Независимо от того, согласны мы или не согласны по основным вопросам, суть в географическом присутствии и реальности России здесь. Поэтому отрицать факт присутствия России и строить на этом отрицании архитектуру безопасности просто нереально", - сказал Сийярто журналистам на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Лавров о приготовлениях Европы к большой войне - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лавров дал оценку состоянию архитектуры безопасности в Евразии
Вчера, 13:14
 
В миреРоссияПетер СийяртоЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала