Сийярто: строить архитектуру европейской безопасности без России нереально
Строить архитектуру европейской безопасности без учета России нереально, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 28.10.2025
