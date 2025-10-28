Европе придется раскошеливаться на Киев все больше, заявил Песков

«

"И здесь европейцам нужно будет приготовиться к тому, что если они будут так же, как сейчас, продолжать в отношениях с киевским режимом, им придется раскошеливаться все дольше и все больше", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Владимира Зеленского о том, что Украине будет необходима финансовая поддержка Европы в течение еще двух или трех лет, чтобы противодействовать российским вооруженным силам.