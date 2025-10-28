https://ria.ru/20251028/evropa-2051148360.html
Европе придется раскошеливаться на Киев все больше, заявил Песков
Киев будет продолжать клянчить деньги, Европе нужно приготовиться к тому, что им придется раскошеливаться все больше, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:43:00+03:00
2025-10-28T12:43:00+03:00
2025-10-28T12:43:00+03:00
