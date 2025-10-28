Рейтинг@Mail.ru
Европе придется раскошеливаться на Киев все больше, заявил Песков - РИА Новости, 28.10.2025
12:43 28.10.2025
Европе придется раскошеливаться на Киев все больше, заявил Песков
Европе придется раскошеливаться на Киев все больше, заявил Песков - РИА Новости, 28.10.2025
Европе придется раскошеливаться на Киев все больше, заявил Песков
Киев будет продолжать клянчить деньги, Европе нужно приготовиться к тому, что им придется раскошеливаться все больше, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
европа
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
европа
россия
Европе придется раскошеливаться на Киев все больше, заявил Песков

Песков: Европе нужно готовиться к тому, что придется раскошеливаться на Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Киев будет продолжать клянчить деньги, Европе нужно приготовиться к тому, что им придется раскошеливаться все больше, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И здесь европейцам нужно будет приготовиться к тому, что если они будут так же, как сейчас, продолжать в отношениях с киевским режимом, им придется раскошеливаться все дольше и все больше", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Владимира Зеленского о том, что Украине будет необходима финансовая поддержка Европы в течение еще двух или трех лет, чтобы противодействовать российским вооруженным силам.
По его словам, Киев может продолжать практику клянчить деньги ни один, и ни два, и ни три года.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Все тщетно": в Европе сообщили о катастрофе из-за Украины
25 октября, 07:10
В мире Европа Россия Дмитрий Песков Владимир Зеленский
 
 
