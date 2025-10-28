"Никому не будет лучше". Европа потребовала от Зеленского отступить

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Украинцы не хотят жить под властью киевского режима и бегут за рубеж. За два месяца число желающих эмигрировать выросло десятикратно. На этом фоне в ЕС задумались не просто о сокращении льгот для них, но и вообще о запрете въезда. Впрочем, пока граница открыта. Какие проблемы вызвали недавние решения Зеленского — в материале РИА Новости.
Немцы против украинцев
Глава киевского режима, разрешив в августе молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно покидать страну, заверял: массового оттока не будет. Но вчерашние школьники дружно устремились на Запад.
© Кадр видео из соцсетейОчередь из автомобилей перед КПП на границе Украины и Польши
Очередь из автомобилей перед КПП на границе Украины и Польши
Предпочитают Германию. Здесь уже более 1,2 миллиона украинских беженцев. Недавно в МВД отметили: число заявок 18-22-летних взлетело от примерно сотни в неделю в августе до более тысячи в октябре.
По словам политолога Николая Топорнина, украинцы пришли на смену афганцами и сирийцам, чей наплыв в 2010-х привел к миграционному кризису.
"Сейчас с Востока прежнего потока нет, зато прибывают с Украины. Это дополнительное давление на бюджет. Многие уклоняются от работы, живут на пособия. Правительство ФРГ даже субсидирует им аренду жилья", — отмечает он в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Nicolas Armer/dpa Беженцы проходят через депортационный центр в Бамберге, Германия
Беженцы проходят через депортационный центр в Бамберге, Германия
Издание Bild, ссылаясь на официальную статистику, пишет, что из полумиллиона трудоспособных украинцев в Германии лишь триста тысяч имеют постоянную или временную работу. На остальных уходит более шести миллиардов евро в год.
Под вопросом выплата украинским гражданам базового пособия по безработице Bürgergeld. Это 563 евро в месяц. Лишить незваных гостей такой привилегии, согласно соцопросам INSA, хотят 66% немцев.
В бундестаге призывают к экономии. Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило: на Bürgergeld в первом полугодии потратили 23,5 миллиарда евро. За тот же период 2024-го было на 240 миллионов меньше.
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
"Проблема комплексная. Германия — флагман европейской экономики — переживает непростые времена. Трудности с промышленностью, тем же Volkswagen, другими предприятиями. Это скажется на всем ЕС", — подчеркивает Топорнин.
Последствия для всех
Последствия бесконтрольного приема и поддержки украинцев осознает премьер-министр Баварии, председатель входящего в правительственный блок Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.
Он предлагает резко урезать их поток и призывает Запад воздействовать на Зеленского, чтобы смягченные им правила выезда снова ужесточили.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПремьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер
Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер
"Никому не будет лучше, если молодые люди с Украины переберутся в Германию", — указал Зедер.
Правовые основания миграции следует пересмотреть и на уровне Евросоюза, считает он.
"На пределе возможностей" уже находится и Польша, признался глава бюро по международной политике администрации президента Марчин Пшидач.
В Варшаве недовольны слабой ассимиляцией беженцев, которые превращают места своего обитания в подобие гетто. "Нельзя допустить возникновения каких-то особых районов. Но они уже возникают", — возмущается чиновник.
© AP Photo / Sergei GritsГраждане Украины на границе с Польшей
Граждане Украины на границе с Польшей
Австрия приняла девяносто тысяч украинцев. Сейчас почти все центры их размещения закрыли. Последний, Quartier Schlossberg в Вене, через который с 2022-го прошли девять тысяч человек, прекратит работу в январе.
Неочевидная проблема
Европа не знает, что делать с беженцами, а на самой Украине начинают завозить иностранцев.
По опросу службы Work, каждый третий работодатель (37%) сообщил об увольнении сотрудников 18-22 лет после открытия для них границы.
© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове
По словам соучредителя украинского объединения специалистов по кадрам HRD-club Дмитрия Дегтяра, уехавших замещают приезжими — преимущественно из Индии и Бангладеш. Это разнорабочие, курьеры, водители, строители, сварщики.
Дегтяр считает, что нужно упростить процедуру трудоустройства иностранцев. С ним согласен бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Каждый погибший или выезжающий за границу украинец освобождает место для мигранта, и они якобы станут для страны "невероятным апгрейдом".
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий обрабатывает руду для очистки ильменита на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области
Рабочий обрабатывает руду для очистки ильменита на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев отмечает, что на Украине не понимают проблем, с которыми скоро столкнутся.
"Производство падает, и пока много мигрантов не требуется. С другой стороны, мужчин из-за мобилизации действительно сильно поубавилось. В сельском хозяйстве вообще катастрофа, в селах их выгребли полностью. За трактора и комбайны сажают стариков и женщин", — говорит собеседник РИА Новости.
В то же время и после окончания боевых действия вернутся на родину далеко не все, добавляет он. Значит, иностранные рабочие руки в любом случае нелишние. Однако это вызовет у населения культурный шок. Жить в условиях этнического и религиозного многообразия на Украине уже давно не умеют. И вряд ли научатся.
