"Никому не будет лучше". Европа потребовала от Зеленского отступить

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Украинцы не хотят жить под властью киевского режима и бегут за рубеж. За два месяца число желающих эмигрировать выросло десятикратно. На этом фоне в ЕС задумались не просто о сокращении льгот для них, но и вообще о запрете въезда. Впрочем, пока граница открыта. Какие проблемы вызвали недавние решения Зеленского — в материале РИА Новости.

Немцы против украинцев

Глава киевского режима, разрешив в августе молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно покидать страну, заверял: массового оттока не будет. Но вчерашние школьники дружно устремились на Запад.

Очередь из автомобилей перед КПП на границе Украины и Польши

Предпочитают Германию. Здесь уже более 1,2 миллиона украинских беженцев. Недавно в МВД отметили: число заявок 18-22-летних взлетело от примерно сотни в неделю в августе до более тысячи в октябре.

По словам политолога Николая Топорнина, украинцы пришли на смену афганцами и сирийцам, чей наплыв в 2010-х привел к миграционному кризису.

"Сейчас с Востока прежнего потока нет, зато прибывают с Украины. Это дополнительное давление на бюджет. Многие уклоняются от работы, живут на пособия. Правительство ФРГ даже субсидирует им аренду жилья", — отмечает он в беседе с РИА Новости.

Беженцы проходят через депортационный центр в Бамберге, Германия

Издание Bild, ссылаясь на официальную статистику, пишет, что из полумиллиона трудоспособных украинцев в Германии лишь триста тысяч имеют постоянную или временную работу. На остальных уходит более шести миллиардов евро в год.

Под вопросом выплата украинским гражданам базового пособия по безработице Bürgergeld. Это 563 евро в месяц. Лишить незваных гостей такой привилегии, согласно соцопросам INSA, хотят 66% немцев.

В бундестаге призывают к экономии. Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило: на Bürgergeld в первом полугодии потратили 23,5 миллиарда евро. За тот же период 2024-го было на 240 миллионов меньше.

Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине

"Проблема комплексная. Германия — флагман европейской экономики — переживает непростые времена. Трудности с промышленностью, тем же Volkswagen, другими предприятиями. Это скажется на всем ЕС", — подчеркивает Топорнин.

Последствия для всех

Последствия бесконтрольного приема и поддержки украинцев осознает премьер-министр Баварии, председатель входящего в правительственный блок Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

Он предлагает резко урезать их поток и призывает Запад воздействовать на Зеленского, чтобы смягченные им правила выезда снова ужесточили.

"Никому не будет лучше, если молодые люди с Украины переберутся в Германию", — указал Зедер.

Правовые основания миграции следует пересмотреть и на уровне Евросоюза, считает он.

"На пределе возможностей" уже находится и Польша, признался глава бюро по международной политике администрации президента Марчин Пшидач.

В Варшаве недовольны слабой ассимиляцией беженцев, которые превращают места своего обитания в подобие гетто. "Нельзя допустить возникновения каких-то особых районов. Но они уже возникают", — возмущается чиновник.

Граждане Украины на границе с Польшей

Австрия приняла девяносто тысяч украинцев. Сейчас почти все центры их размещения закрыли. Последний, Quartier Schlossberg в Вене, через который с 2022-го прошли девять тысяч человек, прекратит работу в январе.

Неочевидная проблема

Европа не знает, что делать с беженцами, а на самой Украине начинают завозить иностранцев.

По опросу службы Work, каждый третий работодатель (37%) сообщил об увольнении сотрудников 18-22 лет после открытия для них границы.

Улица в Харькове

По словам соучредителя украинского объединения специалистов по кадрам HRD-club Дмитрия Дегтяра, уехавших замещают приезжими — преимущественно из Индии и Бангладеш. Это разнорабочие, курьеры, водители, строители, сварщики.

Дегтяр считает, что нужно упростить процедуру трудоустройства иностранцев. С ним согласен бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Каждый погибший или выезжающий за границу украинец освобождает место для мигранта, и они якобы станут для страны "невероятным апгрейдом".

Рабочий обрабатывает руду для очистки ильменита на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев отмечает, что на Украине не понимают проблем, с которыми скоро столкнутся.

"Производство падает, и пока много мигрантов не требуется. С другой стороны, мужчин из-за мобилизации действительно сильно поубавилось. В сельском хозяйстве вообще катастрофа, в селах их выгребли полностью. За трактора и комбайны сажают стариков и женщин", — говорит собеседник РИА Новости.