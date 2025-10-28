Евраев: пешеходные зоны в центрах ярославских городов привлекут туристов

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Создаваемые в исторических центрах городов Ярославской области пешеходные зоны привлекут туристов и откроют новые возможности для бизнеса, заявил губернатор Михаил Евраев.

По данным пресс-службы правительства Ярославской области, создание комфортных пешеходных пространств в исторических центрах городов региона обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева.

"Создание пешеходных зон – это инвестиции в развитие инфраструктуры, туризма и местной экономики. Комфортные пространства украшают наши города, привлекают путешественников и открывают новые возможности для бизнеса", – цитирует Евраева пресс-служба.

По данным губернатора, в Ярославле работы начались с улицы Максимова. К концу 2026 года будут полностью преображены ключевые пешеходные маршруты в центре города, включая площадь у часовни Александра Невского, улицы Кирова, Нахимсона, Андропова. В Рыбинске пешеходную зону создают в Преображенском и Вознесенском переулках. На первом участке уже ведется демонтаж старого покрытия.

"В историческом центре Ростова Великого в стадии завершения капитальный ремонт на Советской площади, далее благоустройство продолжат на улицах Карла Маркса, 50 лет Октября и Каменный Мост. В Угличе программа включает обновление улиц Островского, Октябрьской, тротуара по улице Свободы и возведение велопешеходного моста с выходом на нижнюю набережную", - рассказал Евраев.

Он отметил, что строительная готовность на некоторых участках в Угличе достигает 70%, а в Переславле-Залесском на улице Плещеевской — 88%. Там благоустройство охватывает улицы вдоль Валового кольца до Красной площади и новую общественную территорию на берегу реки Трубеж.