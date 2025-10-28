https://ria.ru/20251028/evraev-2051273598.html
Евраев: пешеходные зоны в центрах ярославских городов привлекут туристов
Евраев: пешеходные зоны в центрах ярославских городов привлекут туристов - РИА Новости, 28.10.2025
Евраев: пешеходные зоны в центрах ярославских городов привлекут туристов
Создаваемые в исторических центрах городов Ярославской области пешеходные зоны привлекут туристов и откроют новые возможности для бизнеса, заявил губернатор... РИА Новости, 28.10.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Создаваемые в исторических центрах городов Ярославской области пешеходные зоны привлекут туристов и откроют новые возможности для бизнеса, заявил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства Ярославской области, создание комфортных пешеходных пространств в исторических центрах городов региона обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева.
"Создание пешеходных зон – это инвестиции в развитие инфраструктуры, туризма и местной экономики. Комфортные пространства украшают наши города, привлекают путешественников и открывают новые возможности для бизнеса", – цитирует Евраева пресс-служба.
По данным губернатора, в Ярославле работы начались с улицы Максимова. К концу 2026 года будут полностью преображены ключевые пешеходные маршруты в центре города, включая площадь у часовни Александра Невского, улицы Кирова, Нахимсона, Андропова. В Рыбинске пешеходную зону создают в Преображенском и Вознесенском переулках. На первом участке уже ведется демонтаж старого покрытия.
"В историческом центре Ростова Великого в стадии завершения капитальный ремонт на Советской площади, далее благоустройство продолжат на улицах Карла Маркса, 50 лет Октября и Каменный Мост. В Угличе программа включает обновление улиц Островского, Октябрьской, тротуара по улице Свободы и возведение велопешеходного моста с выходом на нижнюю набережную", - рассказал Евраев.
Он отметил, что строительная готовность на некоторых участках в Угличе достигает 70%, а в Переславле-Залесском на улице Плещеевской — 88%. Там благоустройство охватывает улицы вдоль Валового кольца до Красной площади и новую общественную территорию на берегу реки Трубеж.
В Мышкине проект пешеходной зоны находится в стадии разработки в ГБУ "Проектный институт", завершить подготовку документации планируется в январе 2026 года, добавил глава региона.