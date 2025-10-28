https://ria.ru/20251028/estoniya-2051293239.html
В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо
В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо - РИА Новости, 28.10.2025
В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо
Военные в Эстонии сбили БПЛА у военного городка Реэдо на юго-востоке страны, но не смогли его потом найти, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:23:00+03:00
2025-10-28T18:23:00+03:00
2025-10-28T18:23:00+03:00
в мире
эстония
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
https://ria.ru/20251028/shengen-2051115456.html
эстония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, сша, нато
В мире, Эстония, США, НАТО
В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо
ERR: в Эстонии военные не смогли найти сбитый беспилотник у военного городка
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военные в Эстонии сбили БПЛА у военного городка Реэдо на юго-востоке страны, но не смогли его потом найти, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря главного штаба сил обороны Лийс Ваксманн.
По данным ERR, 17 октября неподалеку от Реэдо были замечены два беспилотника, один из них был сбит.
"Военные совместно с полицией и погранохраной пытались обнаружить сбитый дрон, однако найти его не удалось", - сообщает телерадиокомпания.
В сентябре 2024 года ERR сообщала, что Эстония
открыла новую военную базу у границы с Россией
, получившую название Реэдо. По информации телерадиовещательной компании, новая база может вместить до 1 тысячи человек. В сообщении отмечалось, что базу предполагается использовать в качестве "точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО
". В феврале ERR сообщила, что в Реэдо был размещен 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка армии США
.