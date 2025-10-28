В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военные в Эстонии сбили БПЛА у военного городка Реэдо на юго-востоке страны, но не смогли его потом найти, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря главного штаба сил обороны Лийс Ваксманн.

По данным ERR, 17 октября неподалеку от Реэдо были замечены два беспилотника, один из них был сбит.

"Военные совместно с полицией и погранохраной пытались обнаружить сбитый дрон, однако найти его не удалось", - сообщает телерадиокомпания.