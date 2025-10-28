Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо
18:23 28.10.2025
В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо
В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо
В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо
Военные в Эстонии сбили БПЛА у военного городка Реэдо на юго-востоке страны, но не смогли его потом найти, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой... РИА Новости, 28.10.2025
в мире, эстония, сша, нато
В мире, Эстония, США, НАТО
В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо

ERR: в Эстонии военные не смогли найти сбитый беспилотник у военного городка

Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военные в Эстонии сбили БПЛА у военного городка Реэдо на юго-востоке страны, но не смогли его потом найти, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря главного штаба сил обороны Лийс Ваксманн.
По данным ERR, 17 октября неподалеку от Реэдо были замечены два беспилотника, один из них был сбит.
"Военные совместно с полицией и погранохраной пытались обнаружить сбитый дрон, однако найти его не удалось", - сообщает телерадиокомпания.
В сентябре 2024 года ERR сообщала, что Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией, получившую название Реэдо. По информации телерадиовещательной компании, новая база может вместить до 1 тысячи человек. В сообщении отмечалось, что базу предполагается использовать в качестве "точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО". В феврале ERR сообщила, что в Реэдо был размещен 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка армии США.
