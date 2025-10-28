https://ria.ru/20251028/energonositeli-2051183432.html
Песков ответил на вопрос о давлении на Индию и Китай со стороны США
Песков ответил на вопрос о давлении на Индию и Китай со стороны США - РИА Новости, 28.10.2025
Песков ответил на вопрос о давлении на Индию и Китай со стороны США
Индии и Китаю самим решать, насколько привлекательны российские энергоносители и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с российским... РИА Новости, 28.10.2025
Песков ответил на вопрос о давлении на Индию и Китай со стороны США
Песков: Индии и Китаю самим решать, насколько привлекательны энергоносители РФ