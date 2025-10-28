Песков ответил на вопрос о давлении на Индию и Китай со стороны США

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Индии и Китаю самим решать, насколько привлекательны российские энергоносители и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с российским товаром, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"А дальше уже странам самим решать, насколько он (товар – ред.) привлекателен и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с нашим товаром", - сказал Песков.