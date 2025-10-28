Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о давлении на Индию и Китай со стороны США
28.10.2025
Песков ответил на вопрос о давлении на Индию и Китай со стороны США
индия, китай, россия, дмитрий песков, сша
Песков ответил на вопрос о давлении на Индию и Китай со стороны США

Песков: Индии и Китаю самим решать, насколько привлекательны энергоносители РФ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Индии и Китаю самим решать, насколько привлекательны российские энергоносители и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с российским товаром, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российские энергоносители имеют стратегическое значение для многих стран, они конкурентоспособны и привлекательны, сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждала ли Россия с Индией и Китаем усиление давления со стороны США из-за покупки российских энергоносителей.
"А дальше уже странам самим решать, насколько он (товар – ред.) привлекателен и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с нашим товаром", - сказал Песков.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
СМИ: в Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией
23 октября, 06:02
 
Индия Китай Россия Дмитрий Песков США
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
