Сийярто сделал заявление после переговоров с Лавровым - РИА Новости, 28.10.2025
15:06 28.10.2025 (обновлено: 15:07 28.10.2025)
Сийярто сделал заявление после переговоров с Лавровым
в мире
россия
венгрия
сша
петер сийярто
сергей лавров
виктор орбан
российская энергетическая неделя — 2025
Сийярто сделал заявление после переговоров с Лавровым

Сийярто: Россия готова продолжать поставки энергии в Венгрию

БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия готова продолжать поставки энергии в Венгрию, теперь венгерский премьер-министр Виктор Орбан должен обсудить это в США в ходе своего визита на следующей неделе.
"Мы продолжим делать всё возможное, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения страны. Россия готова к необходимому сотрудничеству для этого, и мы обсудим связанные с этим вопросы с американцами на следующей неделе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) после переговоров с Лавровым в Минске.
* запрещена в РФ как экстремистская
В миреРоссияВенгрияСШАПетер СийяртоСергей ЛавровВиктор ОрбанРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
