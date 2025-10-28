Сийярто сделал заявление после переговоров с Лавровым

БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия готова продолжать поставки энергии в Венгрию, теперь венгерский премьер-министр Виктор Орбан должен обсудить это в США в ходе своего визита на следующей неделе.