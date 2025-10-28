Суданская армия вышла из Эль-Фашера после взятия города мятежниками

ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Глава Суверенного совета, командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о выводе армии из административного центра Северного Дарфура - города Эль-Фашер - после того, как мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР) сообщили о взятии города под контроль после двухлетних боев.