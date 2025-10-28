Суданская армия вышла из Эль-Фашера после взятия города мятежниками

ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Глава Суверенного совета, командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о выводе армии из административного центра Северного Дарфура - города Эль-Фашер - после того, как мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР) сообщили о взятии города под контроль после двухлетних боев.
"Силы быстрого реагирования" объявили 26 октября о взятии под контроль штаба армии в Эль-Фашере - последней позиции, которую суданская армия удерживала в регионе Дарфур на севере страны.
"Все следят за событиями в Эль-Фашере. Руководство города, включая комитет безопасности, приняло решение покинуть город из-за систематических разрушений и убийств мирных жителей... Мы согласились с ними покинуть город и перебраться в безопасное место, чтобы уберечь остальных жителей и весь город от разрушений... Вооруженные силы все еще способны добиться победы, и мы можем переломить ход событий. Мы подтверждаем, что способны на это, и подтверждаем свою решимость продолжать действия, пока не очистим эту землю от всей скверны... и не уничтожим этих наемников и убийц... В любом случае это один из этапов военных действий, навязанных нам, суданскому народу. Мы всегда говорим и повторяем: суданский народ победит, и вооруженные силы Судана победят, потому что их поддерживает народ", - сказал аль-Бурхан, слова которого транслировало государственное телевидение страны.
Кроме того, глава Суверенного совета обвинил мятежников в нарушении международных гуманитарных и правовых норм, про что, по его мнению, молчит мировое сообщество.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.