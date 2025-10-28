Во время рейса Калининград — Екатеринбург умер пассажир

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт -РИА Новости. Мужчине стало плохо с сердцем на рейсе "Калининград - Екатеринбург", несмотря на оказанную помощь и срочную посадку борта на ближайшем аэродроме, он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

"23 октября на рейсе U6-404 по маршруту "Калининград - Екатеринбург" во время горизонтального полета одному из пассажиров, мужчине 1952 г.р., стало плохо с сердцем – сопровождающая его дочь обратилась за помощью к бортпроводникам. Состояние мужчины стремительно ухудшалось", - сообщили в пресс-службе.

В авиакомпании отметили, что командир воздушного судна принял решение незамедлительно следовать для посадки в ближайший аэродром города Кирова