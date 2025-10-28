https://ria.ru/20251028/ekaterinburg-2051197633.html
Во время рейса Калининград — Екатеринбург умер пассажир
Во время рейса Калининград — Екатеринбург умер пассажир - РИА Новости, 28.10.2025
Во время рейса Калининград — Екатеринбург умер пассажир
Мужчине стало плохо с сердцем на рейсе "Калининград - Екатеринбург", несмотря на оказанную помощь и срочную посадку борта на ближайшем аэродроме, он скончался,... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:22:00+03:00
2025-10-28T14:22:00+03:00
2025-10-28T14:22:00+03:00
происшествия
киров
уральские авиалинии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_80a9c1d7ab1182b6514a3e196f4a7c8d.jpg
https://ria.ru/20250923/passazhir-2043682377.html
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977820989_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6c3bd332b5030b051c07ec25fa45e4a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, уральские авиалинии
Происшествия, Киров, Уральские авиалинии
Во время рейса Калининград — Екатеринбург умер пассажир
В Кирове на борту самолета умер пассажир
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт -РИА Новости. Мужчине стало плохо с сердцем на рейсе "Калининград - Екатеринбург", несмотря на оказанную помощь и срочную посадку борта на ближайшем аэродроме, он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".
"23 октября на рейсе U6-404 по маршруту "Калининград - Екатеринбург" во время горизонтального полета одному из пассажиров, мужчине 1952 г.р., стало плохо с сердцем – сопровождающая его дочь обратилась за помощью к бортпроводникам. Состояние мужчины стремительно ухудшалось", - сообщили в пресс-службе.
В авиакомпании отметили, что командир воздушного судна принял решение незамедлительно следовать для посадки в ближайший аэродром города Кирова
.
"Бортпроводники совместно с медиками из числа пассажиров на протяжении 37 минут проводили сердечно-лёгочную реанимацию, подавали кислород и контролировали артериальное давление. К сожалению, мужчина скончался. Прибывшие на борт врачи скорой помощи констатировали смерть", - рассказали агентству в авиакомпании.