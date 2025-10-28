Рейтинг@Mail.ru
Джиган не явился в суд на заседание по разводу
14:30 28.10.2025
Джиган не явился в суд на заседание по разводу
Рэпер Джиган (Денис Устименко) не явился в суд Москвы на рассмотрение иска о разводе с блогером Оксаной Самойловой, передает корреспондент РИА Новости из суда. РИА Новости, 28.10.2025
москва, джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, общество
Шоубиз, Москва, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Оксана Самойлова, Общество
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко) не явился в суд Москвы на рассмотрение иска о разводе с блогером Оксаной Самойловой, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Заседание началось без Джигана, Самойлова же в суд пришла.
Сегодня суд проводит беседу по иску, на данной стадии обычно решаются формальные вопросы, рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории “о расторжении брака супругов, имеющих детей”, был зарегистрирован 6 октября.
У пары четверо детей.
Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме
28.10.2025
 
