Джиган не явился в суд на заседание по разводу

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко) не явился в суд Москвы на рассмотрение иска о разводе с блогером Оксаной Самойловой, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Заседание началось без Джигана Самойлова же в суд пришла.

Сегодня суд проводит беседу по иску, на данной стадии обычно решаются формальные вопросы, рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.

Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории “о расторжении брака супругов, имеющих детей”, был зарегистрирован 6 октября.