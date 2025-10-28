https://ria.ru/20251028/dzhigan-2051202491.html
Джиган не явился в суд на заседание по разводу
Рэпер Джиган (Денис Устименко) не явился в суд Москвы на рассмотрение иска о разводе с блогером Оксаной Самойловой, передает корреспондент РИА Новости из суда. РИА Новости, 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Рэпер Джиган (Денис Устименко) не явился в суд Москвы на рассмотрение иска о разводе с блогером Оксаной Самойловой, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Заседание началось без Джигана
, Самойлова
же в суд пришла.
Сегодня суд проводит беседу по иску, на данной стадии обычно решаются формальные вопросы, рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории “о расторжении брака супругов, имеющих детей”, был зарегистрирован 6 октября.