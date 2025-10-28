Ярославские депутаты поддержали законопроект о льготах на платную парковку

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Депутаты Ярославской областной думы поддержали законопроект о предоставлении льгот на платную парковку, сообщил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

"Сегодня на заседании Ярославской областной думы рассмотрен и принят в двух чтениях проект закона, предусматривающий предоставление льгот на платную парковку для отдельных категорий граждан", - цитирует Душко пресс-служба областного правительства.

По словам Душко, в целях обеспечения комфортных и безопасных условий дорожного движения на территории региона реализуется проект по созданию платных парковочных пространств, предусматривающий наличие различных парковочных зон и дифференцированных тарифов. Платные парковки появятся в пяти городах, в том числе в Ярославле, где открытие запланировано на 20 декабря.

"Законопроект предполагает введение льгот для ряда категорий граждан. Предусматриваются 50-процентные скидки на почасовую плату за парковку для всех жителей Ярославской области, у которых транспортные средства зарегистрированы на территории региона, а также льгота 60% для отдельных категорий", - сообщил зампред регионального правительства.

Он пояснил, что к льготными категориям относятся многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО, участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации. Для инвалидов парковка будет бесплатной. Также будут введены резидентные разрешения для жителей, проживающих непосредственно в зоне действия платных парковочных пространств, отметил Душко.

Директор ярославского областного Центра организации дорожного движения Кирилл Крюков, чьи слова приводит пресс-служба, пояснил, что в качестве альтернативы платным парковочным пространствам предусмотрены участки в центральной части Ярославля, где автомобили можно припарковать бесплатно и без ограничений в соответствии с правилами дорожного движения РФ.