Ярославские депутаты поддержали законопроект о льготах на платную парковку - РИА Новости, 28.10.2025
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:35 28.10.2025 (обновлено: 23:55 28.10.2025)
Ярославские депутаты поддержали законопроект о льготах на платную парковку
Ярославские депутаты поддержали законопроект о льготах на платную парковку
Дорожные знаки "Парковка", "Инвалиды" и "Способ постановки транспортного средства на стоянку". Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Депутаты Ярославской областной думы поддержали законопроект о предоставлении льгот на платную парковку, сообщил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
"Сегодня на заседании Ярославской областной думы рассмотрен и принят в двух чтениях проект закона, предусматривающий предоставление льгот на платную парковку для отдельных категорий граждан", - цитирует Душко пресс-служба областного правительства.
По словам Душко, в целях обеспечения комфортных и безопасных условий дорожного движения на территории региона реализуется проект по созданию платных парковочных пространств, предусматривающий наличие различных парковочных зон и дифференцированных тарифов. Платные парковки появятся в пяти городах, в том числе в Ярославле, где открытие запланировано на 20 декабря.
"Законопроект предполагает введение льгот для ряда категорий граждан. Предусматриваются 50-процентные скидки на почасовую плату за парковку для всех жителей Ярославской области, у которых транспортные средства зарегистрированы на территории региона, а также льгота 60% для отдельных категорий", - сообщил зампред регионального правительства.
Он пояснил, что к льготными категориям относятся многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО, участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации. Для инвалидов парковка будет бесплатной. Также будут введены резидентные разрешения для жителей, проживающих непосредственно в зоне действия платных парковочных пространств, отметил Душко.
Директор ярославского областного Центра организации дорожного движения Кирилл Крюков, чьи слова приводит пресс-служба, пояснил, что в качестве альтернативы платным парковочным пространствам предусмотрены участки в центральной части Ярославля, где автомобили можно припарковать бесплатно и без ограничений в соответствии с правилами дорожного движения РФ.
"Таких мест на сегодняшний день насчитывается более 3 тысяч, и они расположены в непосредственной близости от планируемых зон организации платных парковок – на расстоянии до одного километра, или в 10-15-минутной доступности", - сказал Крюков.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала