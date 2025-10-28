Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов - РИА Новости, 28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 28.10.2025
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
ПВО уничтожила шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов

МО РФ: силы ПВО уничтожили шесть БПЛА в Белгородской области

Фрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.
"Двадцать восьмого октября с 11.00 до 15.00 дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
