Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

"Двадцать восьмого октября с 11.00 до 15.00 дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.