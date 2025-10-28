https://ria.ru/20251028/drony-2051218617.html
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
ПВО уничтожила шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.10.2025
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
