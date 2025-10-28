https://ria.ru/20251028/domodedovo-2051344268.html
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в подмосковном аэропорту "Домодедово" сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 28.10.2025
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения
