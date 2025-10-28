Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/domodedovo-2051344268.html
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 28.10.2025
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в подмосковном аэропорту "Домодедово" сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:55:00+03:00
2025-10-28T23:55:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44473/11/444731148_0:118:3140:1884_1920x0_80_0_0_e8ff32e7b27e625d14601b34dbf9f4f3.jpg
https://ria.ru/20251028/gelendzhik-2051341904.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44473/11/444731148_237:0:2904:2000_1920x0_80_0_0_b1cd800769547722d390905609c415c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения

Аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМосковский международный аэропорт "Домодедово"
Московский международный аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Московский международный аэропорт "Домодедово". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в подмосковном аэропорту "Домодедово" сняты, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Домодедово возобновил прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Вход в здание аэропорта Геленджика - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
Вчера, 23:26
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала