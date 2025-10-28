ВС предложил распространить юрисдикцию военных судов на добровольцев

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает распространить на добровольцев юрисдикцию военных судов, сказано в проекте постановления пленума.

"Дела, связанные с защитой нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, в том числе граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений, подсудны военным судам", - сказано там.

В проекте уточняется, что также военным судам подсудны дела, где добровольцы выступают в качестве истцов или ответчиков.