10:29 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/dobrovoltsy-2051107343.html
ВС предложил распространить юрисдикцию военных судов на добровольцев
Верховный суд РФ предлагает распространить на добровольцев юрисдикцию военных судов, сказано в проекте постановления пленума. РИА Новости, 28.10.2025
общество, россия, игорь краснов
Общество, Россия, Игорь Краснов
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Верховный суд РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает распространить на добровольцев юрисдикцию военных судов, сказано в проекте постановления пленума.
"Дела, связанные с защитой нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, в том числе граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений, подсудны военным судам", - сказано там.
В проекте уточняется, что также военным судам подсудны дела, где добровольцы выступают в качестве истцов или ответчиков.
Помимо этого, суд включил раздел о добровольцах и в другие пункты постановления, например, о выплатах семьям в случае их смерти.
Это первый пленум Верховного суда РФ, который проходит под председательством Игоря Краснова.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
21 октября, 13:16
 
