В ДНР выявили более 300 нарушений в сфере миграции

ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники МВД при поддержке представителей ФСБ и Росгвардии провели в ДНР рейд по местам работы иностранных граждан, в ходе которого было выявлено 317 правонарушений в сфере миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.

В ведомстве добавили, что были выявлены восемь человек, которые не исполнили решения суда об административном выдворении в форме самостоятельного выезда из Российской Федерации, и 30 иностранцев, находящихся в реестре контролируемых лиц и не урегулировавших свое правовое положение.