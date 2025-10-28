https://ria.ru/20251028/dnr-2051324377.html
В ДНР выявили более 300 нарушений в сфере миграции
Сотрудники МВД при поддержке представителей ФСБ и Росгвардии провели в ДНР рейд по местам работы иностранных граждан, в ходе которого было выявлено 317... РИА Новости, 28.10.2025
В ДНР полиция выявила 317 нарушений в сфере миграции
ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники МВД при поддержке представителей ФСБ и Росгвардии провели в ДНР рейд по местам работы иностранных граждан, в ходе которого было выявлено 317 правонарушений в сфере миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.
"Силовики провели проверку мест осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, мест компактного проживания иностранцев, а также адресов массовой постановки на миграционный учет. За время проведения операции "Нелегал-2025" сотрудники министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике
и территориальных органов МВД выявили 317 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе 263 факта нарушения правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации; 33 нарушения правил пребывания в Российской Федерации; 21 случай незаконного привлечения к трудовой деятельности", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве добавили, что были выявлены восемь человек, которые не исполнили решения суда об административном выдворении в форме самостоятельного выезда из Российской Федерации, и 30 иностранцев, находящихся в реестре контролируемых лиц и не урегулировавших свое правовое положение.
Согласно сообщению, были наложены административные штрафы на сумму более 850 тысяч рублей.