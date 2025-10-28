Рейтинг@Mail.ru
В ДНР выявили более 300 нарушений в сфере миграции - РИА Новости, 28.10.2025
20:06 28.10.2025
В ДНР выявили более 300 нарушений в сфере миграции
2025-10-28T20:06:00+03:00
2025-10-28T20:06:00+03:00
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мвд
россия
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мвд, россия
Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МВД, Россия
ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники МВД при поддержке представителей ФСБ и Росгвардии провели в ДНР рейд по местам работы иностранных граждан, в ходе которого было выявлено 317 правонарушений в сфере миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.
"Силовики провели проверку мест осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, мест компактного проживания иностранцев, а также адресов массовой постановки на миграционный учет. За время проведения операции "Нелегал-2025" сотрудники министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике и территориальных органов МВД выявили 317 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе 263 факта нарушения правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации; 33 нарушения правил пребывания в Российской Федерации; 21 случай незаконного привлечения к трудовой деятельности", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве добавили, что были выявлены восемь человек, которые не исполнили решения суда об административном выдворении в форме самостоятельного выезда из Российской Федерации, и 30 иностранцев, находящихся в реестре контролируемых лиц и не урегулировавших свое правовое положение.
Согласно сообщению, были наложены административные штрафы на сумму более 850 тысяч рублей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко отказался спасать ЕС от мигрантов
Вчера, 12:00
 
