МВД по ДНР сообщило, сколько человек выдворят за пределы России

ДОНЕЦК, 28 – окт – РИА Новости. Более 100 человек будет выдворены за пределы Российской Федерации решением сотрудников МВД по ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками органов внутренних дел вынесено 130 постановлений об административном выдворении за пределы Российской Федерации путем самостоятельного контролируемого выезда, а также 26 постановлений о принудительном выдворения за пределы Российской Федерации с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Принято 17 решений о запрете на въезд в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, в ходе операции "Нелегал- 2025" сотрудники силовых ведомств выявили двоих иностранцев, находящихся в розыске, изъяли запрещенные к обороту наркотические вещества, а также зарегистрировали три случая фиктивной регистрации по месту жительства, десять фактов фиктивной постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации, а также три случая подделки, изготовления или оборота поддельных документов или бланков.