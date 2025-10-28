Рейтинг@Mail.ru
МВД по ДНР сообщило, сколько человек выдворят за пределы России
20:04 28.10.2025
МВД по ДНР сообщило, сколько человек выдворят за пределы России
МВД по ДНР сообщило, сколько человек выдворят за пределы России
Более 100 человек будет выдворены за пределы Российской Федерации решением сотрудников МВД по ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.10.2025
МВД по ДНР сообщило, сколько человек выдворят за пределы России

МВД ДНР сообщило, что более ста человек выдворят за пределы России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 – окт – РИА Новости. Более 100 человек будет выдворены за пределы Российской Федерации решением сотрудников МВД по ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудниками органов внутренних дел вынесено 130 постановлений об административном выдворении за пределы Российской Федерации путем самостоятельного контролируемого выезда, а также 26 постановлений о принудительном выдворения за пределы Российской Федерации с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Принято 17 решений о запрете на въезд в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно сообщению, в ходе операции "Нелегал- 2025" сотрудники силовых ведомств выявили двоих иностранцев, находящихся в розыске, изъяли запрещенные к обороту наркотические вещества, а также зарегистрировали три случая фиктивной регистрации по месту жительства, десять фактов фиктивной постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации, а также три случая подделки, изготовления или оборота поддельных документов или бланков.
Ранее пресс-служба МВД по ДНР сообщила РИА Новости, что при поддержке представителей ФСБ и Росгвардии сотрудники МВД провели рейд по местам работы иностранных граждан, в ходе которого было выявлено 317 правонарушений в сфере миграции.
