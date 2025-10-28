https://ria.ru/20251028/dnr-2051324227.html
МВД по ДНР сообщило, сколько человек выдворят за пределы России
Более 100 человек будет выдворены за пределы Российской Федерации решением сотрудников МВД по ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.10.2025
МВД по ДНР сообщило, сколько человек выдворят за пределы России
МВД ДНР сообщило, что более ста человек выдворят за пределы России
ДОНЕЦК, 28 – окт – РИА Новости. Более 100 человек будет выдворены за пределы Российской Федерации решением сотрудников МВД по ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудниками органов внутренних дел вынесено 130 постановлений об административном выдворении за пределы Российской Федерации путем самостоятельного контролируемого выезда, а также 26 постановлений о принудительном выдворения за пределы Российской Федерации с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Принято 17 решений о запрете на въезд в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно сообщению, в ходе операции "Нелегал- 2025" сотрудники силовых ведомств выявили двоих иностранцев, находящихся в розыске, изъяли запрещенные к обороту наркотические вещества, а также зарегистрировали три случая фиктивной регистрации по месту жительства, десять фактов фиктивной постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации, а также три случая подделки, изготовления или оборота поддельных документов или бланков.
Ранее пресс-служба МВД по ДНР
сообщила РИА Новости, что при поддержке представителей ФСБ
и Росгвардии
сотрудники МВД провели рейд по местам работы иностранных граждан, в ходе которого было выявлено 317 правонарушений в сфере миграции.