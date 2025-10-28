Рейтинг@Mail.ru
13:40 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/dnr-2051175796.html
СК назвал число пострадавших от украинских карательных операций в ЛНР и ДНР
От украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тысяч мирных жителей, из них более пяти тысяч были убиты, сообщила РИА... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:40:00+03:00
2025-10-28T13:40:00+03:00
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
украина
луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), украина
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. От украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тысяч мирных жителей, из них более пяти тысяч были убиты, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках расследования уголовного дела Следственным комитетом установлено, что в результате украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тысяч мирных жителей, из которых более пяти тысяч были убиты, остальным причинены серьезные травмы и увечья", - сказала она.
Петренко добавила, что в результате многолетних зверств полностью и частично разрушено более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включающих преимущественно объекты жилого фонда, образовательных, медицинских организаций и учреждений, объектов социального назначения, производственных и торговых предприятий и организаций, объектов жизнеобеспечения, коммунального хозяйства и критической инфраструктуры.
"В ходе агрессии повреждены и уничтожены более 500 учреждений культуры и спортивных объектов, более 200 православных храмов, вследствие чего произошло подавление ключевых элементов культуры, религии и традиций жителей Донбасса, подорвана их культурная самобытность. Жители республик были лишены общечеловеческих прав, в том числе права на жизнь, защиту материнства, детства, семьи, чести и человеческого достоинства, образования, свободу совести и вероисповедания, достойный труд, охрану здоровья и медицинскую помощь", - добавила она.
Представитель СК РФ подчеркнула, что свои дома из-за угрозы жизни были вынуждены покинуть более 2 миллионов жителей.
"С 2014 года и до вхождения республик в состав России численность населения республик сократилась с 6,5 миллионов до 4,5 миллионов человек за счет вынужденного переселения жителей, снижения рождаемости, увеличения смертности и естественной убыли населения", - заключила она.
Мирошник рассказал о пострадавших от атак дронов ВСУ
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
