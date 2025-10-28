СК назвал число пострадавших от украинских карательных операций в ЛНР и ДНР

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. От украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тысяч мирных жителей, из них более пяти тысяч были убиты, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках расследования уголовного дела Следственным комитетом установлено, что в результате украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тысяч мирных жителей, из которых более пяти тысяч были убиты, остальным причинены серьезные травмы и увечья", - сказала она.
Петренко добавила, что в результате многолетних зверств полностью и частично разрушено более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включающих преимущественно объекты жилого фонда, образовательных, медицинских организаций и учреждений, объектов социального назначения, производственных и торговых предприятий и организаций, объектов жизнеобеспечения, коммунального хозяйства и критической инфраструктуры.
"В ходе агрессии повреждены и уничтожены более 500 учреждений культуры и спортивных объектов, более 200 православных храмов, вследствие чего произошло подавление ключевых элементов культуры, религии и традиций жителей Донбасса, подорвана их культурная самобытность. Жители республик были лишены общечеловеческих прав, в том числе права на жизнь, защиту материнства, детства, семьи, чести и человеческого достоинства, образования, свободу совести и вероисповедания, достойный труд, охрану здоровья и медицинскую помощь", - добавила она.
"С 2014 года и до вхождения республик в состав России численность населения республик сократилась с 6,5 миллионов до 4,5 миллионов человек за счет вынужденного переселения жителей, снижения рождаемости, увеличения смертности и естественной убыли населения", - заключила она.