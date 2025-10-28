СК назвал число пострадавших от украинских карательных операций в ЛНР и ДНР

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. От украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тысяч мирных жителей, из них более пяти тысяч были убиты, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"С 2014 года и до вхождения республик в состав России численность населения республик сократилась с 6,5 миллионов до 4,5 миллионов человек за счет вынужденного переселения жителей, снижения рождаемости, увеличения смертности и естественной убыли населения", - заключила она.