В ДНР два человека пострадали при атаке украинского дрона
В ДНР два человека пострадали при атаке украинского дрона
Два мирных жителя села Торское под Красным Лиманом в ДНР получили ранения в результате атаки украинского дрона с зажигательным боеприпасом, жилой дом сгорел,... РИА Новости, 28.10.2025
В ДНР два человека пострадали при атаке украинского дрона
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Два мирных жителя села Торское под Красным Лиманом в ДНР получили ранения в результате атаки украинского дрона с зажигательным боеприпасом, жилой дом сгорел, сообщил РИА Новости беженец из этого населенного пункта Николай Поздняков.
"Дрон кружил. Четыре раза лупануло, а на пятый - зажигательную, у соседки хата сгорела", - сказал агентству Поздняков.
По словам беженца, при атаке пострадали он сам и его сосед.
"Я чувствую, что нога в калоше мокрая. Когда глянул - кровь. Пошел в погреб, перевязал там. Слава Богу, ранение неглубокое, а живот не пробило", - отметил Поздняков.
Сосед беженца также получил серьезные травмы, добавил беженец.
"Он как выходил из погреба - и кирпичом, и обломками задело", - заключил Поздняков.
Глава ДНР Денис Пушилин
24 августа заявил, что ВС РФ
расширяют зону контроля на краснолиманском направлении: ожесточенные бои развернулись в районе населенных пунктов Торское и Шандриголово.