В ДНР два человека пострадали при атаке украинского дрона

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Два мирных жителя села Торское под Красным Лиманом в ДНР получили ранения в результате атаки украинского дрона с зажигательным боеприпасом, жилой дом сгорел, сообщил РИА Новости беженец из этого населенного пункта Николай Поздняков.

"Дрон кружил. Четыре раза лупануло, а на пятый - зажигательную, у соседки хата сгорела", - сказал агентству Поздняков.

По словам беженца, при атаке пострадали он сам и его сосед.

"Я чувствую, что нога в калоше мокрая. Когда глянул - кровь. Пошел в погреб, перевязал там. Слава Богу, ранение неглубокое, а живот не пробило", - отметил Поздняков.

Сосед беженца также получил серьезные травмы, добавил беженец.