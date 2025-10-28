Рейтинг@Mail.ru
В ДНР два человека пострадали при атаке украинского дрона - РИА Новости, 28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 28.10.2025
В ДНР два человека пострадали при атаке украинского дрона
В ДНР два человека пострадали при атаке украинского дрона - РИА Новости, 28.10.2025
В ДНР два человека пострадали при атаке украинского дрона
Два мирных жителя села Торское под Красным Лиманом в ДНР получили ранения в результате атаки украинского дрона с зажигательным боеприпасом, жилой дом сгорел,... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T02:35:00+03:00
2025-10-28T02:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красный лиман
денис пушилин
вооруженные силы рф
происшествия
донецкая народная республика
красный лиман
донецкая народная республика, красный лиман, денис пушилин, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Происшествия
В ДНР два человека пострадали при атаке украинского дрона

Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ под Красным Лиманом

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Два мирных жителя села Торское под Красным Лиманом в ДНР получили ранения в результате атаки украинского дрона с зажигательным боеприпасом, жилой дом сгорел, сообщил РИА Новости беженец из этого населенного пункта Николай Поздняков.
"Дрон кружил. Четыре раза лупануло, а на пятый - зажигательную, у соседки хата сгорела", - сказал агентству Поздняков.
По словам беженца, при атаке пострадали он сам и его сосед.
"Я чувствую, что нога в калоше мокрая. Когда глянул - кровь. Пошел в погреб, перевязал там. Слава Богу, ранение неглубокое, а живот не пробило", - отметил Поздняков.
Сосед беженца также получил серьезные травмы, добавил беженец.
"Он как выходил из погреба - и кирпичом, и обломками задело", - заключил Поздняков.
Глава ДНР Денис Пушилин 24 августа заявил, что ВС РФ расширяют зону контроля на краснолиманском направлении: ожесточенные бои развернулись в районе населенных пунктов Торское и Шандриголово.
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Красный Лиман
Денис Пушилин
Вооруженные силы РФ
Происшествия
 
 
