Рейтинг@Mail.ru
Водителя, сбивший двух девочек в ДТП в Ревде, поместили в изолятор - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/devochki-2051233031.html
Водителя, сбивший двух девочек в ДТП в Ревде, поместили в изолятор
Водителя, сбивший двух девочек в ДТП в Ревде, поместили в изолятор - РИА Новости, 28.10.2025
Водителя, сбивший двух девочек в ДТП в Ревде, поместили в изолятор
Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, в ДТП с которым в свердловской Ревде погибли две девочки, помещен в изолятор временного содержания, сообщил РИА... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:22:00+03:00
2025-10-28T16:22:00+03:00
происшествия
ревда
чехов
валерий горелых
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_54274dcb538583c1c0617cb1aa0582cb.jpg
https://ria.ru/20251028/dtp-2051094786.html
https://ria.ru/20251028/ekaterinburg-2051231612.html
ревда
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f5b57b1feb598ad72b39d5a1e91dd26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ревда, чехов, валерий горелых, lada vesta
Происшествия, Ревда, Чехов, Валерий Горелых, Lada Vesta
Водителя, сбивший двух девочек в ДТП в Ревде, поместили в изолятор

Виновника смертельного ДТП в Ревде поместили в СИЗО

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Следственный изолятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, в ДТП с которым в свердловской Ревде погибли две девочки, помещен в изолятор временного содержания, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
"Особо тяжкое преступление, а по другому ЧП с гибелью двух девочек назвать сложно, безнаказанным не останется. Пьяный лихач задержан, после оказания в больнице Ревды медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась. Он помещён под стражу в камеру ИВС. Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело. Оно взято на особый контроль. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Искренние соболезнования родным и всем, кто был близко знаком с трагически погибшими детьми", - сказал Горелых.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
На северо-востоке Москвы пешеход погиб в ДТП с электробусом
Вчера, 09:05
Он отметил, что врачи продолжают бороться за жизнь третьей девочки, пострадавшей в ДТП.
В понедельник вечером в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед "зеброй". После наезда на детей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли РИА Новости в Госавтоинспекции.
В результате ДТП две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По словам Горелых, погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый.
Ранее во вторник в пресс-службе Ревдинской городской больницы, где находится пострадавшая девочка, сообщали агентству, что ребенок в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ и получает необходимое лечение в реанимации.
После ЧП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Выжившую в ДТП в Ревде девочку перевезли в Екатеринбург
Вчера, 16:17
 
ПроисшествияРевдаЧеховВалерий ГорелыхLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала