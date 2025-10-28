Водителя, сбивший двух девочек в ДТП в Ревде, поместили в изолятор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, в ДТП с которым в свердловской Ревде погибли две девочки, помещен в изолятор временного содержания, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Особо тяжкое преступление, а по другому ЧП с гибелью двух девочек назвать сложно, безнаказанным не останется. Пьяный лихач задержан, после оказания в больнице Ревды медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась. Он помещён под стражу в камеру ИВС. Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело. Оно взято на особый контроль. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Искренние соболезнования родным и всем, кто был близко знаком с трагически погибшими детьми", - сказал Горелых

Он отметил, что врачи продолжают бороться за жизнь третьей девочки, пострадавшей в ДТП.

В понедельник вечером в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водите ль L ada не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед "зеброй". После наезда на детей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли РИА Новости в Госавтоинспекции.

В результате ДТП две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По словам Горелых, погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый.

Ранее во вторник в пресс-службе Ревдинской городской больницы, где находится пострадавшая девочка, сообщали агентству, что ребенок в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ и получает необходимое лечение в реанимации.